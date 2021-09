Szeretnél jókedvűen fogyni? Vedd elő a hullahopp karikát!

Aki úgy gondolja, hogy a hullahopp karika gyerekjáték, az próbálja ki, és gondolja újra első gondolatát. Számos egyszerű előnyét figyelembe véve és tapasztalva rá fogunk jönni, hogy nem csak szórakoztató, de rendkívüli testedzés is lehet ez nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is. A mozgásforma elsajátítását követően a napi rutin részévé válhat, amellyel számos előnye élvezhető lesz.

Miért érdemes rendszeresen elővenni a hullahopp karikát?

Ha egy edzés szórakoztató, akkor azt alig várjuk, hogy csinálhassuk! Márpedig a hullahoppal való körözés mindig jókedvet és kihívást fog jelenteni, így gyakran részesülhetünk majd ennek a tevékenységnek az előnyeiben.

Nem kérdés, hogy mint minden aktív mozgásforma ez is sok kalóriát éget el, ezáltal segít testünk fitten tartásában. Egyes kutatások szerint a nők 165, a férfiak 200 kalóriát képesek elégetni 30 perc hullahoppozás alatt.

Amennyiben ehhez az aktívabb kalóriaégetéshez fogyókúrát vagy egy-egy szimpatikus diétát is társítunk, akkor a testzsír csökkentéséhez is hozzájárulhatunk. A hullahopp karikát azért is ajánlatos beszerezni otthonra, mert rendszeres használata bizonyítottan csökkenti a derék és csípő körüli zsírpárnákat.

További előnyök, amelyért érdemes karikázni

A rendszeres mozgás, így a hullahopp karika használata is csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Javítja az egész test oxigénellátását, és a cukorbetegségek esetében is kedvezően hat a szervezetre.

A hullahopp karika mozgásba hozása erősíti az izmokat, amellyel hozzájárul a vázizomzat erősítéséhez is. Használatával fejlődnek a hasizmok, illetve a ferde izmok és a csípő izmai egyaránt, de érdemes tudni, hogy a test alsó izmainak - így a combizmok, farizmok, stb. - fejlesztésében is szerepet játszik. A tevékenység során fejlődik az egyensúlyérzék és a testtartás is.

A hullahopp nem csak edz, hanem kiváló szórakozási lehetőség is

A hullahopp karika sokszor társaságban, családi körben kerül elő, ezért még azt is lehet mondani, hogy kiváló társasági tevékenység. A résztvevők kíváncsian szokták firtatni, ki tud, ki nem tud hullahoppozni. Aki tud, az menő, aki nem, az meg megpróbálja megtanulni.

Érdemes próbálgatni akár együtt, akár egyénileg a karikával való játékot, a kihívás nem egyszerű, de olcsó és egészséges szórakozási lehetőség, ami hosszú távon jótékonyan hat a szervezetre.

Nagy előnye a hullahoppozásnak még, hogy kis helyet foglal otthonunkban, és nem kell az edzőterembe menni érte. A karikát bármikor elővehetjük, és nem igényel olyan komoly felkészülést, mint amikor futni megyünk. Ha megpróbáljuk, ne aggódjunk, ha a karika eleinte leesik, ez teljesen normális! A lényeg, hogy újból próbálkozzunk addíg, amíg meg nem szokjuk ezt a mozgást.

(PR-cikk)