„A célunk, hogy megőrizzük a Csallóköz ízvilágát és általunk mások is megismerjék”

A káposzta savanyításával, zöldségek hidegeljárású eltevésével, valamint hőkezelt zöldségkrémek készítésével foglalkozó bakai Kulis s.r.o. kis családi vállalkozásként indult, mostanra pedig a termékeik előkelő helyet kaptak a nagyobb üzletek polcain is. Sikerük titka a hazai ízvilág megőrzésében rejlik, termékeik családi receptek alapján készülnek és nem mellesleg kiemelt figyelmet fordítanak a frissességre, amelyben a regionális termékek verhetetlenek.

Fotók: Paraméter - további képekért kattints!

A Kulis s.r.o. cég története 1992-ig nyúlik vissza, ekkor alapította Kulcsár Iván és felesége, Kulcsár Zsuzsanna a kis családi vállalkozást. Átalakították a családi házuk pincéjét, ahol 1994-től zöldségek eltevésével foglalkoztak. Eleinte csak szezonálisan, elsősorban télen, mivel azonban az egész évben volt igény a termékeik iránt, a bővítés mellett döntöttek.

2001 újabb mérföldkő volt a családi vállalkozás életében, ekkor ugyanis megvásárolták az ingatlant, ahol jelenleg is működik a cég. „Szerettük volna, ha nagyobb hely állna a rendelkezésünkre és több terméket tudnánk előállítani. A káposztasavanyítás mellett zöldségeket tettünk el, majd elkezdtük a cékla- és paprikakrémek gyártását. 2017-ben azonban jött egy kisebb krízishelyzet, fogytak a megrendelések. Ekkor értesültünk róla, hogy a Kaufland kiemelt figyelmet fordít a hazai termékekre és regionális termelőket keres. Természetesen jelentkeztünk, a regionális igazgató pedig azonnal kiválasztott 12 terméket a felhozatalunkból” – mesélt a kezdetekről Kulcsár Iván.

A Kulis s.r.o. egyéb üzletek mellett jelenleg 12 Kauflandba – Dunaszerdahelyre, Somorjára, Pozsonyba, Szencre, Komáromba és Vágsellyére – szállít 11 fajta terméket, amelyek mostanra saját hűtőben kapnak helyet. A Kaufland üzletpolitikája évek óta a regionális termékekre épül, igyekeznek hazai termelőktől felvásárolni a különféle termékeket, amelyek árban is elérhetőek, a frissesség szempontjából pedig versenybe sem szállhatnak a külföldi árukínálattal.

„Amikor elindítottuk a vállalkozásunkat, igyekeztünk az itteni ízvilágra fókuszálni, amelyet az emberek ismernek. Ez alapján próbáltuk összeállítani a termékeinket, és úgy látszik, sikerült is eltalálni, a visszajelzések alapján ízlik az embereknek” – tette hozzá a tulajdonos.

Az első termékeik egyike a savanyú káposzta volt, amelyet saját családi recept alapján készítenek ma is.

Eleinte az alapanyagokat is igyekeztek saját maguk kitermelni, később azonban a nagy kereslet miatt erre már nem volt kapacitásuk. „Az alapanyagokat igyekszünk a Csallóközből, helyi termelőktől beszerezni, amit pedig nem tudunk, azt Magyarországról biztosítjuk. Az egész éves alapanyagot legkésőbb szeptemberig be kell biztosítanunk, hogy a következő év augusztusában is legyen mit csomagolnunk. Jelenleg 8-9 alkalmazottunk van, mindannyian helyi, bakai lakosok.

Mindig is azt vallottam, hogy támogatni kell a helyieket, és igyekszem is őket megbecsülni” – emelte ki.

Arra a kérdésre, hogy mi lehet a hosszú évek óta töretlen népszerűségük titka, Kulcsár Iván azt felelte, hogy valószínűleg a sikeresen eltalált ízvilág, a minőség és az elérhető árak.

„Bár néha fárasztó, nagyon szeretünk ezzel foglalkozni. Remek csapatunk van, akikre mindig számíthatunk, ez pedig nagyban megkönnyíti a dolgunkat. A célunk az, hogy minőségi, hazai termékeket készítsünk, hogy ezáltal is megőrizzük a Csallóköz ízvilágát és általunk mások is megismerjék” – húzta alá a tulajdonos.



