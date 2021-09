Kétezer fotóját ajándékozta a cseh államnak Josef Koudelka

Az életművét leginkább jellemző, mintegy 2000 fotót ajándékozott a cseh államnak Josef Koudelka világhírű cseh fényképész.

Fotó: ČTK

A képek többségét, mintegy 1800 tételt, köztük a híres Invázió ciklust, a prágai Iparművészeti Múzeum kapta, míg a Nemzeti Múzeumnak és a brünni Morva Galériának kisebb kollekciók jutottak.

A 82 éves fotóművész az 1960-as években kezdett el fényképezni, a Varsói Szerződés tagállamainak 1968-as csehszlovákiai bevonulásáról készített felvételei az egész világsajtót bejárták. Ezek alkotják a híres Invázió ciklust. Nagy nemzetközi elismerést vívtak ki szlovákiai, romániai és más balkáni cigánytelepeken készített fotói is.

Alkotásait időszaki kiállításon mutatták be vagy az állandó gyűjteményben helyezték el a világ olyan rangos kiállítóhelyein, múzeumaiban, mint a párizsi Pompidou Központ, az ugyancsak párizsi Francia Nemzeti Könyvtár, a londoni Viktória és Albert Múzeum vagy az Egyesült Államok egyik legrégibb és legnagyobb művészeti múzeuma, az Art Institute of Chicago. A New York-i Modern Művészetek Múzeuma (MoMA) a hetvenes évek közepén életműkiállítással tisztelgett a művész előtt.

Josef Koudelka 1970-ben Angliába emigrált, majd egy évtizeddel később Franciaországban telepedett le. Az 1989-es rendszerváltoztatás óta gyakran tölti idejét egykori hazájában is.