Egyelőre nem téma az oltás kötelezővé tétele, az embereket a lagzik elhalasztására kérik

Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter és Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) igazgatója szerdán tájékoztatott az aktuális járványhelyzetről az országban.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Romlik a járványhelyzet Szlovákiában, az egészségügyi miniszter szerint az új fertőzöttek számának a növekedése várható – jövő héten átlagosan napi ezer új pozitív esetre számítanak. Jelenleg 900 a napi átlag, míg múlt héten 500 volt. A kórházakban több mint háromszáz fertőzöttet kezelnek. Mišík szerint a múlt héthez képest minden területen romlott a helyzet.

„A regionális higiénikusoktól gyakran halljuk, hogy a nagyobb ünnepségek, lagzik felelősek a járvány terjedéséért” – mondta Mišík. Annak ellenére, hogy a Covid-automata engedélyezi a lagzikat, az egészségügyi tárca arra kéri az embereket, hogy azokat inkább kültéren tartsák és korlátozzák a résztvevők számát. „Ha lehetséges, halasszák inkább jövő tavaszra. Az idősebb családtagok számára ez nagyon kockázatos” – tette hozzá.

Lengvarský szerint a szlovákiai pápalátogatással járó tömegrendezvények nem járultak hozzá lényegesen a koronavírus-járvány terjedéséhez.

Új fertőzéses eseteket a gyerekeknél is megállapítottak, így beigazolódott a feltételezésük, miszerint a járvány az iskolákban is terjedni fog. Mišík hozzátette, az iskolaköteles gyerekek szülinek esetében is nőtt a fertőzésszám. A kórházak jelenleg 9%-ban telítettek, de más-más a helyzet regionális szinten, ugyanis van olyan kórház, amelynek kapacitása elérte a 20%-ot. Lengvarský ezért a fekvőhelyek reprofilizálására adott ki utasítást azokban a kórházakban, amelyekben elfogytak a standard fekvőhelyek a fertőző betegségek osztályán.

Az egészségügyi miniszter szerint egyelőre nem téma az oltás kötelezővé tétele, de nem zárta ki, hogy a jövőben ez diszkusszió tárgya lehet. „Jelenleg viszont nem látom nagy értelmét annak, hogy olyanra kényszerítsük az embereket, amit nem akarnak” – tette hozzá a miniszter. Amennyiben fontolgatnák a kötelező oltást, Lengvarský elsősorban bizonyos csoportok, például az egészségügyi dolgozók, a tanítók és az idősek számára vezetné be.

Szlovákiában naponta átlagosan 1400 embert oltanak be, a miniszter szerint viszont az a legaggasztóbb, hogy az 50 éven felettiek körében továbbra is alacsony a beoltottsági arány.



TASR/para