LÉNYEG: Dunaszerdahely a legek régiójának központja, ahonnan hétfőtől még Pozsonyba is egyszerűbb lesz elautókázni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Végre találtak a parlamenti műsorfüzetben egy időpontot az ellenzék számára, amikor azok jól beolvashatnak a belügyminiszternek. A Smer már egy ideje rugózik ezen a miniszter ellen benyújtott bizalmatlansági indítványon, most csütörtökön délután meg megadatik Robert Fico képviselőinek, hogy kiengedjék a fáradt gőzt. Ficóék a rendőrségnél kialakult belharcot kérik számon Roman Mikulecen. Meg azt, hogy korábban állítólag kenőpénzt fogadott el, valamint találkozott a pozsonyi Takáč-klán egyik tagjával, hogy bizalmasan egyeztessenek az ismert korrupciós ügyekben elhangzott tanúvallomásokról. Ha ennek a fele is igaz lenne, a tárca vezetőjének abban a pillanatban le kellene mondania. De ennél valószínűbb az, hogy Fico csupán vérszemet kapott a legutolsó közvélemény-kutatási eredmények láttán, és bármit előrángat, csak hogy uralja a pillanatot. A kissé bezuhanó Peter Pellegrini-féle Hlas az ellenzéki térfélen már csak egy fejhosszal vezet a Smer előtt, és ez szárnyakat ad a többszörös exkormányfőnek.

Mindez függetlenül attól történik, hogy a kormányt alkotó - majdnem - négypárti koalíció szerdán szépen beállt Mikulec mögé, mondván, nem támogatják a miniszter menesztését. Olyan időket élünk, hogy ez az egységes kiállás szinte meglepetésszámba megy. Hiszen egyik oldalon Igor Matovič orrol az SaS-re, mert nem tetszik a pénzügyminiszternek, hogy a Za ľudí pártocska szétesésével Richard Sulíkék parlamenti frakciója nagyobbra duzzadt és ezáltal több helyet követelnek a kabineten belül. A másik oldalon meg az így harmadik legerősebb kormánypárttá süllyedő Boris Kollárék nem úgy viselkednek, mint akik érdekeltek lennének a korrupciós botrányok leleplezésében. Ehelyett a Sme rodina inkább a védelmébe veszi a titkosszolgálati emberüket a rácsok mögül kiszabadító főügyészt, és betámadja a nyomozóhatóságot, amelyiknek a munkatársait egymás után rakják hűvösre a szervek.

Mindeközben a koronavírus delta variánsa durva dolgokat művel Szlovákiában. Utoljára áprilisban volt hasonlóan sok fertőzött, mint amennyiről a mai hírek szóltak. A szerdán befutó keddi mérleg szerint ezernél több beteget és kilenc halálozást jegyeztek fel az illetékesek. A közegészségügyi szakemberek rögtön tudják is az okát a romló helyzetnek: elsősorban a nagy családi összejövetelek, például az esküvők miatt gyorsult fel a járvány terjedése. Ezt az egészségügyi minisztérium emberei is megerősítették. Ahogy azt is, hogy a Ferenc pápa látogatásakor lezajlott tömegrendezvények nem okolhatóak a fertőzés elharapózásával. A szakemberek azt javasolják, ahol meg is lehetne tartani a nagyobb családi rendezvényeket, azokat is lehetőleg a szabadban és csak a megengedett számú résztvevővel bonyolítsák le. De ha lehetséges, inkább halasszák a jövő tavaszra ezeket az ünnepségeket.

És amíg tovább romlik a járványhelyzet az országban, a Covid-automata szerint hétfőtől már csak egy járás tartozik majd a legenyhébb, zöld besorolásba, mégpedig a Dunaszerdahelyi. De még mielőtt elájulnánk a csallóközi eredményektől, jusson eszünkbe, hogy kedden a délnyugati járások közül éppen a Dunaszerdahelyiben volt a legtöbb új fertőzött. Ám ez így is szép eredmény, ami valószínűleg a régió magas átoltottságának köszönhető.

A járás lakosait szerdán az a hír is megörvendeztethette, hogy kiderült, vasárnap átadják az autósoknak az R7-es utolsó szakaszát. Ez azt jelenti, hogy az új sztráda a Csallóközből a fővárosba érkezőket a Kikötői hídnál felvezeti a D1-es autópályára. Ami egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy teljesen elkerülhető lesz az átalában túlzsúfolt 63-as út, valamint Pozsony külső városrészei is.

Sidó Árpád