LÉNYEG: Fico nyíltan kiáll a maffiózók mellett, és keményen elítéli a tyúktolvaj kaliberű svindlereket

Ha jól belegondolunk, másfél éve másról sem szól a szlovákiai belpolitika, csak a különböző ügyek miatt ingatag koalíciós kormány szorult helyzetéről, amit csak tetéz a szűnni nem akaró világjárvány.

Mikulec mögött egy szétzilált kormány áll

Most itt van az ellenzéki Smer által a belügyminiszter ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány, amitől normális esetben egy alkotmányos többséggel rendelkező kabinet egy pillanatra sem ijedne meg. De pár nap leforgása alatt annyi minden történt a koalíció háza tájékán, hogy cseppet sem átlagos a szituáció. Az eredetileg négypárti kormány a Za ľudí formáció bedőlésével gyakorlatilag hármasfogatra zsugorodott. Ennek következtében meg Richard Sulík pártja a harmadik helyről a második legerősebb pozícióban találta magát a végrehajtó hatalmon belül. Így azt a Sme rodinát előzte meg a "Kiska-árvákat" befogadó, és Igor Matovičot meg felheccelő SaS, amelyik - enyhén szólva - nem annyira töri magát az ismert korrupciós botrányok leleplezése érdekében. És akkor most tessék, itt a feladat, hogy az OĽaNO partnerei a parlamentben őszintén érveljenek az ellenzéki támadások ellen, és persze Roman Mikulec mellett.

Matovič ismét a régi

A feladvány oroszlánrészének megoldását azonban Matovič pénzügyminiszter elvállalta, mégpedig úgy, hogy aki csak a Facebookon, mondjuk fotók és videók alapján követi a belpolitikát, az is értse, mi a felállás. A legerősebb kormánypárt elnöke az ülésteremben tollat és papírt ragadott, és amíg Robert Fico a pulpitusnál tücsköt-bogarat összehordott a miniszterről, Matovič a háta mögött alkotott egy rögtönzött plakátot a Smer elnökének címezve: „a gyilkos az erkölcsről prédikál az utcasarkon” felirattal. Ez a kedves kis transzparensecske aztán egy olyan vitát váltott ki, amiből kiderült, hogy Fico szerint egy maffiózó megbecsültebb tagja a társadalmunknak, mint egy diplomamunkáját összeollózó szakirodalmi kalóz. Mert a smeresek kapásból pampogni kezdtek a pénzügyminiszter "aknamunkája" miatt, mondván, tilos vizuális segédeszközöket lobogtatni a törvényhozásban, amire Boris Kollár házelnök azzal érvelt, hogy azt Matovič a helyszínen alkotta meg. Ezt hallva Fico kapásból leplagizátorozta a Sme rodina vezetőjét, aki meg a többszörös exkormányfővel kapcsolatban maffiát kiáltott. És aztán ebben az adok-kapokban mondott Fico egy olyat, amit azóta már ezerszer megbánhatott, hiszen szerinte: "Jobb maffiózónak lenni, mint plagizátornak”. Ez olyan, mintha azt mondta volna, kedvesebb a szívének egy lelketlen tömeggyilkos, mint egy megélhetési tyúktolvaj.

Komédia és az 50-es évek egy színpadon

Úgy tűnik, hasonló marhaságokat vall a héten 14 évre elítélt speciális ügyész is, aki csütörtökön üzent a rácsok mögül. Dušan Kováčik komédiának tartja a bírósági tárgyalását, mert az ellene folyó eljárás mindenről szólt, csak nem az igazságszolgáltatásról. Hiszen még a záróbeszédének elkészítésére sem kapott elegendő időt. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy az ítéletről azt tartja, hogy az nem büntetés, hanem kivégzés, és az országba visszatért az 50-es évek szellemisége. Mindezt az a figura panaszolja, aki nagy valószínűséggel egy kis kenőpénz fejében egy maffiacsoport vezetőjének a kezére játszott és éveken keresztül szemet hunyt a "nagyhalak" lubickolása felett.

Üzenet a liftről

Közben meg a koronavírus aktuális változata nem állt le, sőt. Ezért is fordult egy újabb kéréssel a Közegészségügyi Hivatal a polgárokhoz. A szakemberek szerint a lakóházakon belül a közös helyiségekben is tanácsos maszkot viselni, a liftet pedig inkább ne használjuk. Ha meg óvatlanul hozzáértünk egy kilincshez, egy korláthoz, vagy neadjisten a felvonó nyomógombjaihoz, akkor minél hamarabb mossuk meg alaposan a kezünket. Ezeket az ajánlatokat most Nyitra megyében érdemes elfogadni, ahol a szennyvízben kimutatott vírusmennyiség komolyabb emelkedést mutatott, ami azt jelenti, hogy a helyzet ebben a régióban romlani fog.

Sidó Árpád