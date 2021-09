Mutatjuk, melyik típusú tesztre érdemes jelentkeznie, ha koronavírusra utaló tünetei vannak

Ingyen mehet PCR-tesztre az, akinél a COVID-19 tünetei jelentkeznek – emlékeztetett az egészségügyi minisztérium.

Fotó: TASR - illusztráció

A tárca azt javasolja, hogy akinek a koronavírus-fertőzésre utaló tünetei vannak, regisztráljon tesztre a www.korona.gov.sk oldalon. Antigéntesztre és PCR-tesztre is lehet jelentkezni.

„A COVID-19-re utaló tüneteknél a minisztérium a PCR-tesztet javasolja” - közölte Zuzana Eliášová, a minisztérium szóvivője.

A kérdőívet kötelező a valóságnak megfelelően kitölteni és az összes tünetet bejelölni. A tünetek alapján kap a tesztre jelentkező minél korábbi időpontot a tesztelésre, a lehető legközelebb a lakhelyéhez.

Átmeneti lakhelyet is meg lehet adni, nem csupán az állandót. Azok is jelentkezhetnek ingyenes tesztre, akik műtét előtti kivizsgálásra vagy tervezett orvosi beavatkozásra mennek. „Ebben az esetben fontos megadni a kórházba vonulás dátumát, hogy a tesztet időben el lehessen végezni” - közölte az egészségügyi minisztérium. A PCR-teszt pozitív antigénteszt után is ingyenes.



(TASR)