LÉNYEG: „Aki hülye, az is marad”...

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Történt a szlovákiai belpolitikai színtéren ma is sokminden. Stagnált, illetve helyenként fokozódott a járványhelyzet, a tesztmizéria, volt vakcinalottó-sorsolás satöbbi. Ami viszont kétségkívül uralta a valós és virtuálus porondot, az államfő országértékelő parlamenti beszéde volt.

Az államfő beszéde

Hivatalba lépése óta másodszor tartott országértékelő beszédet a köztársasági elnök, Zuzana Čaputová. A beszédben éles bírálatot kapott a kormány meg az ellenzék is. A kormánypártokat leginkább a járvány okozta válság kezelésének hiányosságai miatt kritizálta az államfő, az ellenzéknek pedig a válságkezelés alattomos akadályozása miatt olvasott be.

Az államfő szerint a válságkezelés és a válságkommunikáció nem a nehézségek megoldásának eszközévé, hanem a probléma részévé vált. Rámutatott, hogy több területen is hibázott a kormány. A félelem és a düh a két legerősebb érzelem, amellyel a társadalom nagy része a világjárvány okozta válságra reagál. Erre pedig konfliktusokat szítva az ellenzék játszott rá. Főleg a védőoltás kérdésében osztották meg a társadalmat.

A köztársasági elnök a rendőrségen belül kialakult helyzetre is kitért. Határozottan kifogásolta, hogy a belügyi erőkön belül két oldal támad egymásra a rendelkezésre álló kompetenciafegyverekkel. Magyarán, ádáz rendőrháború dúl a nyílt színen. Čaputová szerint a politikailag aktív személyeknek nem szabadna beleavatkozniuk a folyamatban lévő rendőrségi vizsgálatokba. Megjegyezte, a politikai vita olyan szintre süllyedt Szlovákiában, amilyenre még sosem volt példa. A hazugságok, a vulgarizmusok és a személyes támadások negatív következményeire figyelmeztetett, valamint rámutatott a stabilitás és az együttműködés szükségességére. Illetve azokra a kihívásokra, amelyekkel az elkövetkezőkben szembe kell nézniük mind a kormánypártoknak, mind pedig az ellenzéknek.

Nem mindenkinek tetszett

Míg Boris Kollár házelnök és Euard Heger kormányfő, meg a kormánypártok vezetői elvileg kiegyensúlyozottnak, tulajdonképpen megszívlelendőnek minősítették az államfő intelmeit, az ellenzékieknek nem teszett az országértékelő beszéd.

Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke szerint az államfő túl finom volt és mondanivalója nem volt világos. Arra nem tért ki a pártelnök, mi volt az, amit nem értett. Viszont azt kifogásolta, hogy Čaputová a beszédben nem javasolt személycseréket a kormányban… Mindeközben Pellegrinit egyáltalán nem zavarta, sőt, hogy ugyanolyan dolgokat kért számon az államfőn, mint azok, akik ostobaságuk okán, irigységből, avagy épp pártparancsra kötnek bele az élő fába is a szociális hálón. Meg akárhol…

Világos, hogy Fico fél

Robert Fico exkormányfőt, a Smer SD vezérét nem a butaság motiválja, ha belerúg a Heger-kormány tagjaiba vagy beszól a köztársasági elnöknek. Ficót a félelem tartja ugrásra készen, hiszen elemi érdeke, hogy minél áttekinthetetlenebb legyen a politikai, társadalmi káosz, és egyre hevesebb konfliktusok gerjedjenek a kormánypártok között. Ugyanis csak így lehet esélye elkerülni, hogy egy ködös hajnalon nála is megjelenjen elszámoltatás cáljából egy bűnüldöző kommandó… Ha nem így lenne, nem kéri most is számon Zuzana Čaputován a korrupció gyanújába keveredett egykori országos rendőrfőkapitány, Milan Lučanský öngyilkosságát. Az pedig már tényleg Fico arrogáns és kártékony hülyeségének a teteje, hogy az elnökasszonyt oltási propagandistának minősíti. Nyilván, hogy legyen muníciója annak a csürhének, akiket az utcára akar majd vezényelni

Megszólalt a Szövetség is, de minek

Čaputová beszédét kvázi értékelve megszólalt a Szövetség is. Ha valaki nem tudná – miért is tudná egyelőre - az MKP, a Híd és az Összefogás egyesüléséből létrejött, illetve létrejövőben levő politikai gruppról van szó…

Hogy nem igazán tudtak mit kezdeni az államfői értékeléssel arra csak annyi utal, azon rugóznak, az államfő a második évértékelő beszédében sem szólt a nemzeti közösségek tagjaihoz…. Nem élt úgymond, „a lehetőséggel, hogy hangsúlyozza a többségi nemzet és a nemzetiségek közötti kölcsönös megértés és békés együttélés fontosságát”…

Hát igen, a Szövetség illetékes politikusainak nyilván nem esett le, hogy az elmúlt két évben egyáltalán nem a kölcsönös értetlenség és békétlenkedés jellemzi a többségi nemzet és a nemzetiségek együttélését Szlovákiában. (A futballstadionok hangulata nem ér...!)

Szóval, ha a kedves hölgyek és urak keresetlenre sikeredett megnyilatkozása befejeződik azzal, hogy „az államfő a mai évértékelő beszédében is jó érzékkel vette sorra az ország legnagyobb traumáit”, biztosan nem keltettek volna olyan benyomást, hogy valami köldöknéző kisebbségi komplexus terheli még mindig a „felvidéki“ magyar nemzeti közösség „politikusait”…

Barak László