árom emberi jogi és környezetvédelmi aktivista és egy, a környezetszennyezés ellen küzdő szervezet kapta szerdán az alternatív Nobel-díjként ismert kitüntetést. Emberi jogi és klímaaktivisták és egy környezetvédelmi szervezet kapott alternatív Nobel-díjat

A díjat adományozó svéd Right Livelihood Award Alapítvány azzal indokolta az idei kitüntetéseket, hogy az aktivisták nem csupán saját maguk vették fel a harcot a kirívó jogsértések és a környezetkárosítás ellen, hanem egész közösségeket voltak képesek mozgósítani.

Marthe Wandou - első kameruni díjazottként - 1998-ban hozta létre a lánygyerekeknek oktatást és egyéb támogatást biztosító, továbbá az ellenük elkövetett szexuális erőszak ellen küzdő Action Locale pour un Developpement Participatif et Autogere (ALDEPA) nevű szervezetét.

Az Oroszország egyik legismertebb környezetvédelmi szervezetét, az Ecodefense-t alapító Vlagyimir Szlivak nevéhez fűződik az első, 2013-ban indított kampány a szénbányászat ellen, az Ecodefense emellett pedig igyekszik segíteni azokat a közösségeket is, amelyek áldozatául estek a kitermelés okozta károknak.

Freda Hudson, a kanadai wet'suwet'en indián törzs főnökeként a bennszülöttek jogait, ősi kultúráját és területét tekinti szívügyének, s többször vezetett tiltakozásokat a területekre tervezett gázvezetékek lefektetése ellen.

A díjazottak között van továbbá a Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE) nevű indiai szervezet is, amely olyan környezetkárosító tevékenységek ellen küzd, mint például az erdőpusztítás és az ipari szennyezés.

Az alternatív Nobel-díjat 1980-ban hozta létre Jakob von Uexküll német-svéd író, egykori európai parlamenti képviselő azzal a céllal, hogy elismerjék olyan emberek munkásságát is, akik elkerülték a hivatalos Nobel Alapítvány figyelmét. Minden évben négy díjazottat választanak ki, akik fejenként egymillió svéd korona (100 ezer euró) elismerésben részesülnek.

A korábbi díjazottak között van egyebek között Naszrin Szotudeh bebörtönzött, Szaharov-díjas iráni ügyvédnő és Alesz Bjaljacki fehérorosz emberi jogi aktivista, a Vjaszna nevű emberi jogi szervezet vezetője is.