Libertadores Kupa - A Flamengo lesz a címvédő Palmeiras ellenfele a fináléban

Brazil házidöntőt rendeznek majd idén is a labdarúgó Libertadores Kupában, miután a címvédő Palmeiras után a Flamengo jutott be a fináléba.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A Flamengo kényelmes helyzetben utazhatott el az ecuadori Barcelonához, mivel egy hete hazai pályán 2-0-ra győzött. A visszavágón a hazaiaknak kellett volna gólokat szerezniük, s jól is kezdték a mérkőzést, ám hiába alakítottak ki helyzeteket, a 18. percben a vendégek jutottak vezetéshez, ami tulajdonképpen el is döntötte a párharc sorsát. Az ecuadoriak a folytatásban is próbálkoztak, de képtelenek voltak bevenni a vendégek kapuját, akik ráadásul a fordulás után kettőre növelték előnyüket, s végül a találkozót 2-0-ra, a párharcot pedig 4-0-ra nyerték meg. A két találkozó hőse a négygólos Bruno Henrique volt.

A legrangosabb dél-amerikai kupasorozatban egymás után második évben rendeznek brazil házidöntőt, ráadásul ezúttal az előző két kiírás bajnoka csap majd össze egymással. A döntőt november 27-én Montevideóban rendezik.

(MTI)