LÉNYEG: Pocsék a helyzet, de lassan kezdünk észhez térni, és már érdeklődünk a vakcinák iránt. A sulikban meg maszk nélkül folyhat a tanítás 

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Pár hónap után már megint ott tartunk, hogy a koronavírussal kapcsolatos hírek veszik át a prímet. Ez nem is csoda, hiszen egyetlen nyomozót sem tartóztattak le csütörtökön, a főügyész sem eresztett szélnek kétes arcokat az előzetesből, Robert Fico esetleges új barátnőjéről sincs friss aktfotó, és még Igor Matovič sem vizelt rá nagy ívben a parlament erkélyéről a "vakcina viszketegségben" szenvedő kopaszok nyakába.

Kevés a beoltott, és ez sokba kerül

Ezzel szemben a nemzeti bank a szlovák gazdaság lassulásáról számolt be ma, aminek egyik kiváltó okát az autóipar problémái jelentik, a másikat viszont, láss csodát, az oltatlanok magas aránya. A chiphiánytól gyötrődő autógyárak mellett az is beleszól a gazdaság működésébe, hogy Szlovákia - Bulgária és Románia után - az egyik legalacsonyabb beoltottsági aránnyal bíró ország az Európai Unióban. Ez elsősorban a hazai szolgáltatási, vendéglátóipari, kereskedelmi és kulturális szektort érinti negatívan. Elemzők szerint az ország az alacsony beoltottság miatt maga mond le mintegy egymilliárd eurós bevételről . Ha Szlovákia hasonló színvonalon lenne a vakcinázottság tekintetében, mint a legjobb mutatókkal bíró országok, a társadalom korlátozások nélkül vagy csak enyhe szigorításokkal élhetne. Ez érezhetően segítene a gazdaságnak, a munkahelyeknek, a fizetéseknek és az állami költségvetésnek is.

Negatív helyzet pozitív oldala

De mintha az egyre csak romló covidos helyzetnek mégiscsak lenne egy pozitív oldala. Korábban már volt szó arról, hogy az embereket azért hagyja hidegen a védőoltás, mert a járvány túl enyhének mutatkozott, és nem befolyásolta az életünket. De most már, hogy az ország északi részének régióit a Covid-automata szerinti feketeség fenyegeti, ami betesz az ottaniak szabadságának, egyszeriben nőni kezdett a védőoltás első dózisa iránti érdeklődés. Míg két héttel ezelőtt minimum 12 ezer vakcinázott volt hetente, a múlt hétre ez már 16 ezerre nőtt. Azonban a legveszélyeztetettebb korosztály, a 75 évnél idősebbek körében mintegy kétszázezren vannak még, akik nem oltatták be magukat.

Még pár nap, és itt a harmadik adag

Pedig a napokban megkezdődhet a Covid-19 elleni oltóanyag harmadik dózisának beadása, amit a szakemberek főleg azoknak ajánlják, akiknek gyengébb az immunrendszerük. Az egészségügyi minisztérium meg azt javasolja, hogy a szer harmadik adagjakor élvezzenek előnyt az egészségügyi dolgozók, a veszélyeztetett betegek, illetve a szociális intézetek ügyfelei és alkalmazottai, na meg az iskolai alkalmazottak, valamint a 60 évnél idősebbek.

Magasak a számok, de a konzílium résen van

Minderre szükség is van, hiszen a csütörtökön reggel befutott adatok szerint egy nappal korábban majdnem 1500 fertőzöttre bukkantak és 17-en hunytak el a koronavírus miatt. Az ilyen magas számoktól meg már kissé elszoktunk. De legalább csökkent az új esetek száma a Dunaszerdahelyi járásban, ám az még továbbra is kétszámjegyű maradt. Ezzel együtt a csallóközi régió is átvált az automata narancssárga színére, és a zöld színnel jelzett legjobb besorolást sajnos nem érdemli ki egyetlen járás sem.

Ettől függetlenül a minisztériummal együttműködő szakértőkből álló kupaktanács arra jutott, az alapiskolás tanulóknak az óra alatt az osztályteremben nem kellene maszkot viselniük. Ugyanez nem lenne érvényes a suli folyosóin és a menzán, mert ott nagy a nyüzsgés. Az illetékes hivatalnoknak kell kiadnia egy erről szóló rendeletet, ami már várhatóan a jövő héten életbe is léphet. A változás nem érintené a középiskolásokat, mivel a szakik feltételezik, hogy ők már bonyolultabb kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, így naponta több emberrel érintkeznek. Azt meg ez az átkozott delta variáns meglovagolná.

Sidó Árpád