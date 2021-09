Azt kell csinálni, amit a DAC tesz. Sőt, védekezésből támadásba kell átmenni. Gyimesi most sporthasonlattal rukkolt elő

Nem volt különösebb durranás a technikai problémákkal sújtott a szerdai DenníkN-es vitaműsor Komáromban, ahol Bugár Béla, a Híd korábbi elnöke, Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője és Mózes Szabolcs, az Összefogás Mozgalom vezetője ütköztette véleményét. Mindenki nagyjából azt hozta, ami tőle várható volt, de nem árt nagy vonalakban átismételni, kinek mi a fő üzenete.

Az OĽaNO magyar politikusa a komáromi kajakosokkal kapcsolatos mellényúlása után, amikor is kiderült, nincs képben Vlčekék zseniális sportteljesítményével összefüggésben, biztosra ment. Az általa - enyhén szólva - nem éppen kedvelt Bugárnak kapásból beszólt, mondván, van arról tudomása, hogy a Híd exgóréja azért nem akarta segíteni a magyar ügyeket, mert a közösségen belül sokan árulónak tartották őt.

A nyugdíjba vonult pártvezér emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy 2018-ban a Híd miatt távozott Robert Fico a posztjáról. De ez nem minden. Hogy visszaszúrjon Gyimesinek, megjegyezte azt is, hogy az oktatásügyi minisztériumban az ő nyomásukra alakítottak ki egy nemzetiségi főosztályt, amely lépést a jelenlegi kormány visszavonta. Azt, hogy ő már nem aktív, azzal magyarázta, hogy elég volt a politikában eltöltött 30 év. Hozzátette, a párttagok tudtak arról az elhatározásáról, hogy a 2020-as választások után végleg visszavonul. Hivatalosan nem tanácsadója senkinek sem, de bárki is keresi telefonon, kész elmondani a véleményét bármiről.

Gyimesivel kapcsolatban ismét felmerült a névváltoztatási megmozdulása, tekintve hogy az OĽaNO-s honatya csupán tavaly januárban magyarosította a nevét Jurajról Györgyre. A képviselő ezzel összefüggésben felvetette, anno ki kérdezett hasonlót Alexander Petrovičtól, miért változtatta nevét Petőfi Sándorra. És különben is, bolhából nem kell elefántot csinálni. A sokak szemében nyomulós Gyimesi szót ejtett Igor Matovičról is. Szerinte pont ahogy az exkormányfő őszintén gondolja a korrupció elleni küzdelmet, ő magát autentikusnak látja a kisebbségi politikát illetően.

Ennél a résznél Bugár megjegyezte, a jelenlegi pénzügyminiszter akadályozta meg a Radičová-kormány idején, hogy elfogadja a parlament a kettős állampolgárságról szóló törvényt. A nyugdíjas expolitikus azt is felemlegette, hogy Matovič akkor még Ján Slota nevét is elhúzta, mint aki megsegíthetné a "szlovák" szempontok érvényre juttatását. Ezt a dicstelen jelenetet Gyimesi nem is tagadta, de rögtön megjegyezte, a legerősebb kormánypárt vezetője azóta megváltoztatta véleményét.

Gyimesit elégedettséggel töltik el azok a spekulációk, miszerint sokan benne látják az új magyar párt, a Szövetség új vezetőjét. Szerinte ez annak a bizonyítéka, hogy amit tesz, azt sokan elfogadják. "Az ellenkezőjét teszem annak, amit a Híd csinált" - szögezte le. Úgy véli, a korábbi kormánypárt megkerülte azokat a témákat, amelyek fontosak a magyarok számára, mint például a kettős állampolgárság kérdése. Amit a Híd képviselt, az a behúzott farok politikája. Mert

mi is történt 2016-tól 2020-ig? Mindössze fehérről kékre cserélték a közlekedési táblákat, a vasútállomásokon kihelyezték a magyar helységneveket és megalapították a Kultminort,

azaz a Kisebbségi Kulturális Alapot. És különben is, kisebbségi szempontból azért honolt nyugalom az országban, mert Robert Ficónak a visegrádi együttműködés keretein belül szüksége volt Orbán Viktorra. Ebbe a nyugalmas állóvízbe ugrott bele páros lábbal Gyimesi, aki nem tartja magát radikálisnak, inkább csak nyitottnak. Azt fájlalja, hogy az itteni magyarok megtanultak másodrendű állampolgárokként viselkedni. Azt kell tennie a politikusoknak, amit a DAC futballklub csinál, azaz a nemzeti önazonosság erősítését, hogy az itt élő kisebbségek ne féljenek megélni a magyarságukat. Ehhez szerinte az kell, hogy védekező állásból támadásba menjünk át, akármit is jelentsen ez a sporthasonlat.

Bugár visszakanyarodott a Mikuláš Dzurinda vezette kormányok idejére, amikor az MKP nyolc éven keresztül kormánypártként működött. Szerinte abban az időszakban - tehát 1998-tól 2006-ig - nem lehetett annyi mindent keresztülvinni, mint amennyit később, a Híd 2009-es megalakulását követően. Ezt példázza a 2011-ben elfogadott kisebbségi nyelvtörvény is. Ezzel szemben szerinte Gyimesiék már másfél éve kormányoznak, de a magyarság ügyének "gazdája" semmit nem tett, csupán marketinges hadjáratot folytat.

Gyimesi védekezésképpen megjegyezte, Bugár a leggyűlöltebb magyar politikusként távozott a honi politikai színtérről, és aztán hozzátette, ő maga letett valamit az asztalra. Például a Csemadokról szóló törvény tervezetét, valamint javasolta a Kultminor költségvetésének megemelését. Bugár erre megjegyezte, a kormányzásuk alatt megnégyszerezték a déli járások támogatását a környezetvédelmi tárcához tartozó büdzséből.

