Megalakult a Szövetség, és az elődpártok megegyezése alapján formálisan is megválasztották a pártvezetőket

Szombaton formálisan is megalakult a Szövetség, amely Somorján tartotta alakuló közgyűlését. A küldöttek az elődpártok, az MKP, a Híd és az Összefogás megállapodásának megfelelően Forró Krisztiánr választották meg pártelnöknek, Sólymos László lett az új párt országos tanácsának elnöke és Mózes Szabolcs a szakmai munkáért is felelős alelnök.

Somorján tartotta alakuló közgyűlését a Szövetség, amely a Magyar Közösség Pártja, a Híd és az Összefogás egyesülésével jött létre. Az alakuló kongresszus megtartása egyben azt is jelentette, hogy az elődpártok megszűntek, tagságukat átvette az új formáció.

A pártvezetőség megalakult

A Szövetség három legfontosabb tisztségének betöltése már korábban egyértelmű volt: a pártelnöki poszt az MKP-nak jutott, a párt két héttel ezelőtti kongresszusa pedig Forró Krisztiánt, az MKP elnökét jelölte erre a pozícióra. A második stratégiai pozíciót, az OT-elnök posztját a Híd tölthette be, aki ugyancsak a pártelnököt, Sólymos Lászlót jelölték. A harmadik legfontosabb pozícióra, a párt országos alelnöki posztjára az Összefogás jelölhetett, aki szintén a pártelnöként Mózes Szabolcsot jelölték erre a posztra.

Forró: ez négyszemélyes játék

A frissen megválasztott pártelnök szerint habár három párt egyesült, van egy negyedik szereplő is. „Ez a játék nem három személyes. Ez a játék négyszemélyes – magyarázta Forró az elnöki beszédében, aki a negyedik szereplőnek a szlovákiai magyarokat tartja. –

Forró megemlített néhányat az új párt előtt álló legfontosabb feladatok közül is. „ A kollektív bűnösök billogjától meg kell szabadítanunk közösségünket. A számunkra előnytelen megyei elosztás szintén megoldásra vár.

Látjuk, hogy a dél- és kelet-szlovákiai régió továbbra is az elmaradottabb régiók közé tartozik. Az úthálózat, a vasúti hálózat, a csatornahálózatok állapota, sajnos, továbbra is az országos átlag alatt van” – sorolta a problémákat Forró.

Kiemelte azonban azt is, hogy egyedül a Szövetség és a szlovákiai magyarság nem tudja ezeket megoldani. „A szlovákok, magyarok és más nemzetiségűek egyszerre és együttesen lehetnek sikeresek.

Több mint 1000 éve élünk együtt úgy, hogy többször is átrajzolták felettünk a határokat. Egymásra vagyunk utalva. Az ő sikerük a mi sikerünk is, és a mi sikerünk az ő sikerük is kell, hogy legyen” – mondta Forró.