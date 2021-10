Szombaton végre megnyílt az R7-es utolsó szakasza, Dunaszerdahelyről is gyorsabb a bejutás a fővárosba

Szombaton megnyílt az R7-es utolsó szakasza is, így a Csallóközből a Kikötői hídig, vagyis Pozsony szélesebb belvárosáig utazhatunk a gyorsforgalmi úton. Az R7-est is építő D4R7 Construction egy héttel ezelőtt nyitotta meg a D4-es újabb szakaszát, az Ártéri hidat.

Fotó: Paraméter

Az R7-es kivitelezője, a D4R7 Construction tájékoztatása szerint szombat este megnyitották a forgalom előtt az R7-es utolsó szakaszát a Pozsony-Dél (Bratislava-Juh) csomóponttól a Pozsony-Főrév (Bratislava-Nivy-Prievoz) csomópontig.

Az építést azonban még nem fejezték be, az R7-es-ről ugyanis még nem lehet rácsatlakozni a D1-esre, a Pozsony-Főrév csomópont (a Kikötői híd) fel- és levezető csatlakozásait még most fejezik be, csak később adják át a forgalomnak.

Az R7-esen érkezők így csak a Bajkalská utcán tudják folytatni útjukat a belváros irányába.

A D4R7 Construction fokozatosan adja át az R7-es és a D4-es már kész szakaszait. Az indoklásuk szerint ennek oka a „bonyolultabb forgalomszervezés és a lehetséges forgalmi dugók elkerülése”. A kivitelező egy héttel korábban, szeptember 26-án adta át a D4-es újabb szakaszát, amelynek része az új Duna-híd, az Ártéri híd is, viszont még Ausztria irányába is hiányzik egy rövid szakasz a D2-es autópályáig. Ekkorra tervezték az R7-es átadását is, de azt forgalombiztonsági okokra hivatkozva elhalasztották.

- lpj -