Autóbalesetben meghalt a svéd karikaturista, akit Mohamed-szatírája miatt üldözött az al-Kaida

Vasárnap közúti baleset következtében életét vesztette Lars Vilks svéd karikaturista, aki egy művén kutyatesttel ábrázolta Mohamed prófétát – írja a BBC.

Fotó: EPA

A tragikus eset a Markaryd városához közeli autópályán történt. Vilks egy rendőrautóban utazott a testőrségével, amikor összeütköztek egy teherkocsival. A svéd média szerint a baleset során a karikaturista mellett a két rendőr is életét vesztette. A baleset körülményeit vizsgálják.

Vilks egy 2007-es művében kutyatesttel ábrázolta Mohamed prófétát a Nerikes Allehanda című napilapban. A szatíra nagy port kavart Svédországban és külföldön is, a személyét ért fenyegetések miatt azóta rendőri védelem alatt állt. Az al-Kaida terrorszervezethez tartozó egyik csoport 100 ezer dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére, a rajzot közlő lap főszerkesztőjére pedig 50 ezret. 2010-ben két támadó megpróbálta felgyújtani a házát.

Vilks volt az egyik célpontja annak a koppenhágai fegyveres támadásnak is, amelyet egy palesztin származású, de dán állampolgárságú támadó követett el 2015-ben egy kulturális központban és egy zsinagógában. A támadó először a Krudttoenden kulturális központ ablakán lőtt be, az épületben éppen Vilks tartott előadást a véleménynyilvánítási szabadságról. Testőrei elrántották a művészt, akit így nem ért lövés, de egy másik férfi meghalt, három rendőr pedig megsebesült. A helyszínen jelenlévők arról számoltak be, hogy mintegy 40 lövést hallottak eldördülni.

Ugyanez a támadó pár órával később egy zsinagógánál is tüzet nyitott, ott egy fiatal zsidó biztonsági őrt gyilkolt meg, és két rendőrt megsebesített. A támadót másnap reggel lőtték agyon a rendőrök a norrebrói pályaudvar közelében.



(BBC/MTI)