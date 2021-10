Orbán szlovák haverjának, a cseh kormányfőnek rosszabbkor nem is jöhetett ez az új szivárogtatás

A nemzetközi újságíró-szövetség legújabb botrányos leleplezése abba enged betekintést, hogy a világ országainak vezető politikusai, vállalkozói hogyan rejtik el vagyonukat különböző offshore-üzleteken keresztül. Az ügyben érintett korábbi brit miniszterelnök, a jordán király vagy az ukrán elnök pozícióját talán nem fenyegeti annyira a tényfeltáró újságírók friss szerzeménye - a majdnem 12 millió fájlnyi dokumentum, - mint amennyire megingathatja a szlovák származású cseh miniszterelnök helyzetét, aki a legutóbbi időkig a hétvégén esedékes választások esélyesének számított.

Ahogy arról a portálunk is beszámolt, az International Consortium of Investigative Journalists (Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Konzorciuma) rengeteg adatot kaparintott meg 14 olyan cégtől, amelyek offshore cégek létrehozásával és működtetésével foglalkoznak. Az eddigi adatok szerint Babiš az úgynevezett Pandora-iratokban szereplő legismertebb politikus a régióból, ha nem számítjuk a szintén szomszédos Ukrajna államfőjét, Volodimir Zelenszkijt. A cseh kormányfő az iratok szerint az egyik zsebéből átrakott a másikba 15 millió eurót, és fedőcégeken keresztül vásárolt a francia Riviérán 16 ingatlant, ami az Investigace.cz nevű cseh portál szerint pénzmosás gyanúját veti fel.

Babiš a cseh televíziónak hétfőn beismerte, hogy a franciaországi ingatlanok beszerzésének mikéntje nem volt politikushoz méltó lépés.

Premiér Babiš v rozhovoru pro ČT připustil, že postup, kterým nakoupil 16 nemovitostí ve Francii, nebyl vhodný pro politika. Upozornil přitom ale, že před 12 lety v politice ještě nebyl. — CT24zive (@CT24zive) October 4, 2021

Aztán nyomban hozzátette, hogy ez az egész tranzakció 12 éve történt, amikor még nem is számított a hazai politikai élet szereplőjének. Az igaz, hogy a vizsgálat alá vett offshore-os ügylet kezdetei 2009-ig nyúlnak vissza, de az említett cseh portál egy másik írásában arról cikkez, hogy annak utolsó simításait tavaly, azaz 2020-ban véglegesítették.

Az utolsó hónapokban Babiš pártja, a kormányzó ANO mozgalom győzelmét valószínűsítették a hét végi parlamenti választások előtt nyilvánosságra hozott utolsó országos felmérések eredményei, de ez a Pandorás szivárogtatás nehéz helyzet elé állítja a miniszterelnököt. Pedig ő mindent beleadott, még Orbán Viktor magyar kormányfőt is bevonta a kampányába. Sőt, átvette a Fidesz vezetőjének menekültellenes témáját is. Ami azért is fura, mert Csehországban ez a kérdés sosem volt olyan fajsúlyos, mint ahogy Magyarországon 2015-ben.

Babiš most azzal védekezik, hogy ez az egész ügy egy ellene indított lejárató kampány, és nem volt hajlandó válaszolni a BBC szerkesztőjének az érdeklődésére, hogy adjon magyarázatot az őt ért gyanúra, miszerint a simlis tranzakció pénzmosástól bűzlik.

A világot be is járta az a felvétel, ahogy a cseh politikus testőre félre is löki a munkáját végző újságírót.

Három napja maradt Babišnak a kármentésre, és lehet, hogy a múlt héten még 27 százalékos népszerűségnek örvendő pártja így is, a Pandora-iratok nyilvánosságra hozatalával is megnyerheti a választásokat. Ugyanakkor korántsem biztos, hogy nyertesként majd többségi kormányt tudna alakítani, tekintve, hogy a második és a harmadik helyre két jobboldali ellenzéki pártkoalíció kerülhet: a hárompárti Spolu 21 százalékot, míg a Kalózok-Polgármesterek szövetség 17 százalékot kaphat. Vagy ha jól kihasználja ezt a botránytszagú esetet, akkor még ennél is többet.

Az offshore cégek ügyével foglalkozni fog a cseh rendőrség, üzente hétfőn a hatóság szóvivője. Ezekről a társaságokról annyit érdemes tudni, hogy olyan – gyakran egzotikus országokban bejegyzett – vállalkozások, amelyeket általában két célból szoktak használni. Egyrészt ezeknek a cégeknek a segítségével el lehet érni, hogy a tulajdonosaik kevesebb adót fizessenek máshol végzett üzleti tevékenységük után. Másrészt általában rendkívül nehéz hozzáférni ezeknek a cégeknek a tulajdonosi adataihoz, így alkalmasak titkos üzletelésre vagy megkérdőjelezhető módon szerzett vagyonok elbújtatására.

A Pandora-iratokban összesen 300 cseh személy és 178 cseh hátterű offshore-cég bukkan fel, az Investigace.cz szerint volt miniszter bankár, helyi politikusok, ingatlan- és médiamágnások vannak közöttük. Ugyancsak a cseh portál szerint 40 szlovák személy és 48 szlovákiai kötődésű cég szerepel a listán. Akad köztük körözött bűnöző, ingatlanfejlesztők, befektetők vagy olyan személyek, akik rajta vannak az USA szankciós listáján, ugyanakkor egyelőre konkrét neveket nem említettek.

