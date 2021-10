Ezer munkahely létesül az új, egyházkarcsai csarnokban

Az egyházkarcsai ipari parkban ezer új munkahely létesül. A GO ASSET ingatlanfejlesztő átadta az Ingram Micro beruházó új raktárcsarnokát, ez utóbbi az About You online márka logisztikáját biztosítja. "A munkahelyek mintegy 80 százalékát női alkalmazottaknak szánjuk" - közölte Michal Bubán fejlesztési igazgató.