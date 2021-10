Az országos rendőrfőkapitány nem lát rá okot, hogy szolgálaton kívül helyezze a szabadon engedett NAKA-nyomozókat

Hamran István országos rendőrfőkapitány hétfőn találkozott a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) szabadon engedett nyomozótisztjeivel.

Hamran István (Fotó: Képarchívum)

Hamran elmondta, jelenleg nem lát okot arra, hogy szolgálaton kívül helyezze a meggyanúsított nyomozótiszteket. Igyekeznek megtalálni a módját, hogy miként folytathatják a munkájukat, tekintettel arra, hogy továbbra is él a meggyanúsításuk.

Jelenleg a kerületi bíróság határozatára várnak, amely múlt héten döntött a szabadlábra helyezésükről azzal az indokkal, hogy nem megalapozott a fogvatartásuk. Konkrétan Ján Čurilláról, Pavol Ďurkáról, Milan Sabotáról és Štefan Mašinról van szó.

Az országos rendőrfőkapitány egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem volt hajlandó, hogy távozik posztjáról Eva Kurrayová, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség igazgatója. Álláspontját a hét végéig ismerteti, és később nyilatkozik a NAKA meggyanúsított nyomozóinak ügyében is – tájékoztatta a TASR-t Michal Slivka, a rendőr-főkapitányság szóvivője.

„A rendőrfőkapitány sajtótájékoztatót tart ezekben a témákban, melyet a hét végéig összehívunk” - közölte Slivka.

Kurrayová állítólagos távozásáról a Denník N írt hétfőn, az igazgató május óta áll a NAKA élén, először ideiglenesen nevezték ki, majd augusztusban megnyerte a posztra kiírt pályázatot. Előtte Branislav Zurian vezette a NAKA-t, azonban a felmentését kérte a posztról.

A kerületi bíróság pénteken zárt ajtók mögött hagyta helyben a panaszbeadványt, amelyet a NAKA négy nyomozója és a belügy belső ellenőrzésének ideiglenes vezetője, Peter Scholtz nyújtott be a letartóztatásuk mellett döntő Pozsony III. Járási Bíróság határozata ellen.

A Pozsonyi III-as Járásbíróság szeptember közepén helyezte előzetes letartóztatásba a NAKA vizsgálótisztjeit, Ján Čurillát és Pavol Ďurkát. A bíróság Čurilla esetében az eljárás befolyásolása, illetve a bűnismétlés veszélye miatt látta indokoltnak az előzetes letartóztatást. Ďurka esetében ehhez hasonlóan bűnismétlés veszélyével, illetve az eljárás esetleges befolyásolásával indokolta döntését az illetékes bíró, Juraj Kapinaj.

Néhány órával később döntött a bíróság a harmadik NAKA-nyomozó, Milan Sabota vizsgálati fogságba helyezéséről is, akit ugyancsak a belügyi inspekció gyanúsított meg. Sabotát is az eljárás és tanúk befolyásolásának veszélye miatt helyezték előzetes letartóztatásba. De vizsgálati fogságba került Peter Scholtz, a belügyi belső ellenőrzés ideiglenesen kinevezett vezetője is és egy másik NAKA-nyomozó, Štefan Mašin.

A NAKA rendőreit hivatali visszaéléssel is gyanúsítja az inspekció. Mégpedig azért, mert korrupciós bűncselekményekkel akartak eljárást indítani az inspekció egyes emberei ellen. A NAKA rendőreinek ez azonban nem sikerült, mert az általuk elindított büntetőeljárást a már legendássá váló 363-as paragrafusra hivatkozva szintén leállította a főügyészhelyettes, Jozef Kandera.



