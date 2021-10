16 éves somorjai lány a SOPRON BASKET színeiben az Euroligában

A magyar élvonalbeli bajnokságban három magabiztos győzelemmel rajtolt a SOPRON BASKET csapata, amelyben a rutinosabb játékosok mellett a Soproni Sportakadémia három növendéke is bemutatkozott.

A magyar élvonalbeli bajnokságban három magabiztos győzelemmel rajtolt a SOPRON BASKET csapata, amelyben a rutinosabb játékosok mellett a Soproni Sportakadémia három növendéke is bemutatkozott. A magyar bajnokra szerdán újabb megmérettetés vár, indul ugyanis az Euroliga.

Az első fordulóban a magyar bajnok a spanyolországi Gironában szerepel. Az elutazott keret tagja lett a somorjai 16 éves Molnár Laura is, a Soproni Darazsak Sportakadémia kiemelt tehetsége. Somorján Nagy Ferenc tanítványaként kezdett kosarazni, ahonnan a győri Széchenyi Kosárlabda Akadémián folytatta, innen igazolták le a soproniak. A magyar profi bajnokságban az elmúlt napokban lépett pályára, és meg is szerezte első kosarát. Szerda este viszont Gironában, az Euroligában is feldobják a labdát, melyet spanyol földön kell majd minél többször az ellenfél gyűrűjébe juttatni.

"Felemelő érzés pályára lépni a SOPRON BASKET színeiben és egy csapatban játszani az ismert nevű, kiváló játékosokkal. Az élvonalban sokkal gyorsabb és rendszerint agresszívabb a játék. Ennek ellenére minél kevesebbet szabad hibázni. Bár maximalista vagyok, minden meccsre készülök, próbálom a lehető legtöbbet kihozni magamról. Itt a profi bajnokságban is erre törekszem. Itt minden játékpercet de inkább játék másodpercet is ki kell érdemelni. Kemények az edzések, de nagyon szeretek itt edzeni, mert látom a fejlődési lehetőségeket, hogy lehet ezt még jobban csinálni, még pontosabban, még dinamikusabban, még nagyobb akarattal és felkészültséggel. Rendben kell lenni fejben és fizikailag is, végig összpontosítani és nagyon magas intenzitással edzeni" – nyilatkozta a somorjai lány.



(para)