LÉNYEG: Szlovákiának nem mindegy, mire költi a magyar adófizetők pénzét az Orbán-kormány

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szijjártó Péternek volt mit hallgatnia Pozsonyban (Fotó: TASR)

Az Orbán-kormány mostanában Európa-szerte sokat bírált külügyminisztere, Szijjártó Péter Pozsonyban tette tiszteletét, ám ezúttal nem a magyar jogállamisággal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolnia, hanem azt volt kénytelen meghallgatni szlovák kollégájától, hogy azért illene Pozsonyt is tájékoztatni, ha Magyarország Szlovákia területén ingatlanokat, telkeket és közvetve bár, de különféle támogatásokkal vállalkozókat vagy mondjuk médiacsoportokat vásárol.

Korčok: mostantól a körmötökre nézünk

Azt azért persze túlzás lenne állítani, hogy bekérette a magyar külügyminisztert szlovák kollégája, hiszen ilyesmi a diplomáciában nem létezik, mindenesetre aligha jókedvében jött Pozsonyba kedden Szijjártó Péter. Olyan témák megvitatására invitálta őt ugyanis Ivan Korčok, amelyekről valószínűleg nem szívesen beszél az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminisztere. Korčok kedden szakított azzal a jól bevált hagyománnyal, amely szerint egy ilyen külügyminiszteri szintű csúcstalálkozón csak a szőrmentén kezelhető, kölcsönösen kellemes témákról illik szót ejteni. Hogy pontosan miről és milyen hangnemben tárgyalt a két külügyér, azt persze nem tudni, azonban még a rendkívül diplomatikus, baráti, már-már elvtársias légkörű sajtótájékoztatót figyelve is kiderült, hogy Korčok bizony összevonta a szemöldökét.

A szlovák diplomácia vezetőjének nem tetszik a módszer, ahogy a magyar kormány telkeket vásárol a szomszédos országok magyarlakta régióiban, támogatja a magyar vállalkozókat, templomok felújítására ad pénzt, nem is keveset. Ezek a dolgok olyan neuralgikus pontokat ingerelnek a szlovákokban, amelyekre igyekszik vigyázni a szlovák külügyminiszter.

Korčok elpanaszolta, mégiscsak bosszantó, hogy a sajtóból kell értesülniük arról, hogy a magyar kormány épületeket vásárolt Kassán, vagy hogy létrehozott egy pénzalapot, amiből a szomszédos országokban akar mezőgazdasági földterületeket felvásárolni.

„A jó kapcsolatok alapja a kölcsönös tájékoztatás“ – mondta Korčok, ami a diplomácia nyelvén azt jelenti, hogy Budapest mostantól lesz szíves előre szólni, ha Szlovákiában kíván befektetni, vagy támogatni, pénzelni bárkit és bármit. Pozsonynak pedig ezeket a támogatásokat a jövőben jóvá kell hagynia.

Már most borítékolható, hogy ebből még lesz némi diplomáciai csetepaté.

Miniszteri vizit a szövetségeseknél

És ha már Pozsonyban járt, Szijjártó Péter szakított időt arra is, hogy találkozzon a Szövetség újdonsült vezetésével is. Nem az MKP székházában persze, hanem a pozsonyi magyar nagykövetségen.

Bár a Szövetség egyik platformját képező Híd párt nemrég még tüske volt a magyar kormány körme alatt, Szijjártó kedden már sikernek nevezte a három párt egyesülését, és elmondta: bízik benne, hogy a célja, vagyis a parlamentbe jutás is sikeres lesz. „A magyar kormány kész szorosan együttműködni a Szövetséggel” – jelentette ki, és mivel korábban a Szövetség politikusai is elmondták, hogy ők is szívesen együttműködnek a magyar kormánnyal, a nagy összeborulást most már semmi sem akadályozhatja meg.

Esetleg az, ha a magyarországi adófizetők Szlovákiába érkező millióinak elosztása terén megmaradnak a régi beidegződések és támogatási útvonalak, és ezt valamelyik platform, mondjuk a Hídé, a jövőben nem nézi majd jó szemmel, ne adj isten még szóvá is teszi. Mivel – senkinek se legyen efelől kétsége – a magyarországi támogatási programok a jövőben is folytatódnak, nyilatkozta Szijjártó Péter.

Mozgolódás a NAKA háza táján

Kedden európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a NAKA operatív egységeinek korábbi vezetője ellen. Ján Kaľavskýt a belügyi belső ellenőrzés beépített emberként használta, most pedig koronatanúja lehet a letartóztatott NAKA-nyomozók elleni vizsgálatnak. A NAKA nyomozói viszont azt állítják, Kaľavský kenőpénzt fogadott el, ezért menekült külföldre az igazságszolgáltatás elől.

Bármilyen hihetetlennek is tűnik, még mindig vannak olyan rendőrök a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) állományában, akiket nem gyanúsítottak meg sem korrupcióval, sem pedig egyéb bűncselekménnyel. Úgy tűnik viszont, hogy az elit rendőrségi egység vezetőjének is kifelé áll a rúdja a testületből. Legalábbis úgy tudni, még a héten bejelenthetik Eva Kurrayová NAKA igazgató távozását. Róla majd valószínűleg a következő hetekben derül ki, miért is kell otthagynia az ügynökséget, mindenesetre még alig melegedett meg a helyén, hiszen csak idén májusban vette át a NAKA irányítását.

Hamran István országos rendőrfőkapitány a hét végéig ígért az ügyben tájékoztatást, annyit viszont már most tudni, hogy hétfőn találkozott azokkal a nyomozókkal, akiket a múlt héten engedtek szabadon az előzetes letartóztatásból. A belügy belső ellenőrzése ideiglenes vezetőjének és a NAKA négy nyomozójának bűne mindössze annyi volt, hogy nagy halakra vadásztak, amit viszont néhányan nem néztek jó szemmel. Hamran viszont ma elmondta, nem lát okot arra, hogy szolgálaton kívül helyezze a meggyanúsított nyomozótiszteket, és igyekeznek megtalálni a módját, hogy folytathassák a munkájukat.

Juhász László