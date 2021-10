75:7-re vesztett Szlovákia

Két érdekes szavazás is volt ma a parlamentben: délelőtt Anna Záborská (OĽaNO) „abortusztörvényéről”, délután pedig Tomáš Valášek regisztrált élettársi kapcsolatot lehetővé tevő javaslatáról voksoltak a képviselők. Mindkettő első olvasatú törvény volt, de csak Záborská javaslata folytatja útját az elfogadás felé, az élettársi kapcsolatról szóló jogszabályt mindössze 7 képviselő támogatta.

Fotó: TASR

Első ránézésre nem sok közös van a két javaslatban, Záborskáé látszólag a nehéz helyzetbe került terhes nőkön próbál segíteni, míg a másik mindenkin – hetero és nem hetero párok számára egyaránt lehetővé tenné a regisztrált párkapcsolatot.

Sajnos ismerjük Záborská törvényének az előéletét, így nem alaptalan a feltételezés, hogy csak szociálisnak látszó javaslatba próbálja meg becsomagolni az abortuszellenes intézkedéseit. Ezt erősíti az is, hogy a szociális jellegű intézkedések teljesen előkészítetlenek.

A törvény a negyedikként született gyerekek után is megadná a születéskor járó támogatás teljes összegét – mintegy 830 eurót, de a pénzügyi hatások összeállításánál arra sem vették a fáradtságot, hogy kiszámolják, ez évente mennyit fog majd kitenni. Emellett továbbra is diszkriminálja az 5. és annál többgyerekes családokat, ezek a gyerekek ugyanis nem kapják a teljes összeget, hanem annak csak a töredékét. Vajon miért? Ugyanaz a rejtett rasszizmus, ami már az eredeti törvény elfogadásakor is megvolt, mert hiszen milyen családoknak van 5 vagy több gyereke. Csak nem a roma családoknak?

Ugyanez az előkészítetlenség megmutatkozik a többi szociális jellegű intézkedésben is. Arról rendelkezik, hogy szükséglakást biztosít azoknak az anyáknak, akik a lakáshelyzetük miatt nem akarják megszülni a gyereküket, de meg sem nézi, hogy tud-e az állam lakást biztosítani számukra. Nem számolja ki azt sem, hogy az egészségkárosodással született gyerekek után járó plusz 3170 eurós egyszeri támogatás mennyit vinne el a költségvetésből évente. Nem számolja ki, mert nem is érdekli.

A lényeg Záborskának, hogy az eddigi 48 óráról 72-re vagy akár 96 órára – négy napra – növelje azt az időt, amíg az anya „gondolkodhat” az abortuszon, miután az orvos mindenről tájékoztatta.

Mert előtte valószínűleg nem gondolkodott ezen. És az, hogy eltitkolja a nők elől, hogy hol is tudják elvégeztetni a legtöbbjük számára erősen traumatizáló beavatkozást. Ezt szolgálja a „reklám” tiltása. Mintha ma minden sarkon abortuszklinikák reklámjával találkoznánk, amit vissza kell szorítani…

És ez a törvény 75 szavazatot kapott, a megszólaló kormánypárti képviselők nyilatkozataiból pedig az olvasható ki, hogy meg is fogják szavazni. Ha máshogy nem, a koalícióból kivált „Talibánnal”, Kotlebáékkal és néhány smeressel.

A másik javaslat mindössze 7 igen szavazatot kapott. Pedig több évtizedes hiányt pótol, hiszen

a regisztrált párkapcsolat nemcsak a meleg pároknak adna lehetőséget, biztosan élne vele sok olyan heteroszexuális pár is, akinek a házasság – mindegy, hogy egyházi vagy világi – meghaladottnak tűnik, vagy egyszerűen csak kisebb kötöttséget akarnak maguknak.

A jogszabálynak nincs semmilyen költségvonzata, hacsak azt nem számítjuk, hogy létre kell hozni valamilyen központi regisztert, és a pároknak ki kell állítani valamilyen hivatalos okiratot.

A szavazatszám mutatja, hogy még a koalíció progresszívebbnek tartott képviselői sem szavazták meg. Ondrej Dostál szerint azért, mert ők betartják a koalíciós szerződést, és nem szavaznak meg ellenzéki javaslatot, ha erről nincs koalíciós megállapodás. Tomáš Valášek pedig már ellenzékinek számít, vagy legalábbis nem koalíciós képviselő. Ez még Dostáltól, az egyik legnormálisabb képviselőtől is nagyon hülye indok.

Félő, hogy ez az arány – a 75:7, és ha kicsit csalva törtként egyszerűsítem: 11:1 – viszonylag pontosan mutatja Szlovákia jelenlegi mentális állapotát. És ezzel a mentális eredménnyel biztosan nem tartozunk Európa nyugati felébe, sőt, egyáltalán Európába se. Valahol Oroszország és Szaúd Arábia sivatagos vidékei között ingadozunk.