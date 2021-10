LÉNYEG: Egy paraszthajszálnyira van a dunaszerdahelyi régió attól, hogy megússza a szigorúságot. És majdnem kiderült az is, milyen drogos banda kormányozza az országot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ján Mikas, tiszti főorvos (TASR)

Olyan lépésre kényszerül a rendőrség, amire korábban a rémálmainkban sem gondolhattunk. De ez itt a koronavírus harmadik hulláma, úgy látszik, kezdünk belebolondulni.

Összevonták szemöldöküket a zsaruk

Úgy áll a járványügyi helyzet, hogy szerdán ismét összeült a válságstáb, ahol a belügyminiszter kitálalt, hogy ez így nem mehet tovább, és nagyobb rendőri védelmet biztosít az egészségügyi szakembereknek. Roman Mikulec szerint azért van szükség az oltócsapat tagjai, valamint a kórházi alkalmazottak biztonságának megerősítésére, hogy ne érje őket szóbeli és fizikai támadás a vakcinázást ellenzők részéről. Mert sajnos tény, hogy az egészségügyisek kapcsolatba kerülnek mindenféle emberekkel, köztük a legalja fajtával is, akik fenyegetik őket, ezért meg kell akadályozni az incidenseket. Ez olyan, mint amikor ég a ház, és a csőcselék a kivonuló tűzoltókra támad, pedig mindenki szempontjából az lenne a legfontosabb, hogy ők a munkájukat nyugalomban végezhessék.

Hamran maradhatna

Hamran István országos rendőrfőkapitány igyekszik is megnyugtatni mindenkit, miszerint beosztottjai pontos listával rendelkeznek arról, hogy hol vannak az oltóközpontok, és ott fokozzák is a járőrözést, hogy szükség esetén megfelelően közbe tudjanak avatkozni. Azt is jó tudni, hogy a zsaruk nemcsak a szakikat ért támadások ellen, hanem az oltásellenes álhírek ellen is küzdenek. Az új főzsaru imponáló magabiztossággal lép fel „alufólia sisakos laposföldhívők" ellen, nem is csoda, hogy Mikulec elképzelhetőnek tartja, az ideiglenesen megbízott Hamran maradjon hosszabb távon is rendőrfőkapitány. Akinek lesz mit csinálnia, tekintve, hogy a vírus okozta helyzet még a láthatóbb ellenségei közé tartozik.

Egy rossz meg egy jó hír a Csallóközből

Ez a nyavalya viszont már tényleg annyira kézzelfogható, hogy lassan gondjai akadnak a kórházainknak a növekvő számú páciensekkel. Szerdán értesültünk arról, hogy majdnem kétezer új fertőzöttre bukkantak egy nap alatt, és jócskán megugrott a gyógyintézményekben kezeltek száma. A Covid-automata szerint sokáig zöld színben pompázó Dunaszerdahelyi járásból is lehangoló adatok érkeztek, hiszen ami a délnyugat-szlovákiai járásokat illeti, kedden ebben a csallóközi régióban szűrték ki a legtöbb covidos beteget. Még szerencse, hogy ennél van egy sokkal derűsebb hír is, mégpedig az, hogy már csak egy hajszálnyira van a járás attól, hogy a legrosszabb esetben se kerülhessen a szinte legkorlátozóbb kategóriát jelentő bordó besorolásba.

Már egy jó ideje tudjuk, hogy az 50 éven felüliek beoltottsági aránya egy adott régióban fontos tényező abból a szempontból, hogy legfeljebb mennyire szigorú intézkedéseket vezethetnek be a Covid-automata alapján. Eszerint egy fokkal enyhíthetők az óvintézkedések azokban a járásokban, amelyekben az "50 pluszosok" beoltottsági aránya eléri a 65%-ot – ide tartozik jelen pillanatban a Dunaszerdahelyi járás is, amely ennek köszönhetően fekete besorolásba már biztosan nem kerülhet. Viszont ahol már a 75%-ot is meghaladja az említett korcsoport védettsége, akkor már két szinttel enyhíthetők a korlátozások. Egyelőre csak a főváros érte el ezt a határt a maga 75,2 százalékával, de a tarkójára ott liheg a dunaszerdahelyi térség is, ahol jelenleg 73,9 százalékos az 50 év felettiek beoltottsága. Ez azt jelenti, hogy már csak 1,1 százalék hiányzik ahhoz, hogy a régió biztosan ne kerülhessen vöröstől rosszabb, azaz szigorúbb kategóriába.

Már készek a tervek a harmadik adaggal kapcsolatban

Közben már készülnek a szociális otthonokban a Covid elleni vakcina harmadik adagjának beadására. A központi válságstáb ülése után Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter bejelentette, hogy mindez már a jövő héten esedékes. Ekkor szólítják meg azokat az embereket is, akik valamilyen immunhiányos betegségben szenvednek, mert ők szintén előnyt élveznek a védőoltás harmadik dózisának megítélésénél. Amint ennek a két csoportnak a vakcinázása beindul, egy héten belül nekilátnak a lakosság oltásának is.

Szív, sűrít, benn tart, kipufog

Ha történt szerdán amolyan "kis színes" a hazai politikában, akkor az talán Robert Fico kokainos nagyotmondása lehetett. Az ellenzéki pártvezető szerint ugyanis tiszta sor, miért eresztették szélnek az Instagram szlovákiai királynőjét. A smeres politikus meggyőződése, nyílt titok az, hogy a kormány egyes képviselői rá vannak kattanva a fehér porra, ezért okkal feltételezhető, hogy a fontos embereket droggal ellátó, dílerséggel gyanúsított Zuzana Plačkováék nem véletlenül menekültek meg a vizsgálati fogság elől. Hiszen ha a celeb rács mögé került volna, akkor az is hamar kiderült volna, hogy milyen drogos banda kormányozza az országot. A kérdés csak az, mennyire kell elszállni ahhoz, hogy valaki erre a következtetésre jusson.

Sidó Árpád