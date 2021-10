Férfi röplabda: újoncként történelmi győzelmet arattak a komáromiak a Bajnokok Ligájában

Történelmi győzelmet aratott szerdán a Rieker UJS Komárom férfi röplabdacsapata, amely újoncként 3:0 arányban legyőzte az osztrák UVC HOLDING Graz csapatát a Bajnokok Ligája első fordulójában.

Fotó: VK Spartak UJS Komárom (Facebook)

A találkozóra Nyitrán került sor, és bár a végső eredmény egyértelmű komáromi diadalt sugall, a Duna-partiaknak bizony meg kellett küzdeniük a győzelemért. Az első szett kiegyenlített játékkal kezdődött, de a felétől már a komáromiak voltak dominánsabbak, be is húzták az első pontot.

A második játszmában nagy lendülettel indítottak a vendégek, a komáromiak hibáit kihasználva előnyre tettek szert, de aztán a vendéglátó csapat egyenlíteni tudott, és magabiztosan nyerte ezt a szettet is. A komáromiak gyorsan le akarták zárni a meccset, ezért kissé idegesebb lett a játékuk a harmadik játékrészben. Mindez azt eredményezte, hogy a szett vége szoros játékot hozott, de a hazaiak végül ezt is sikerrel vették.

A komáromiak sikere azért is számít egyedinek, mivel korábban még egy szlovák bajnok sem mutatkozott be a legrangosabb kupasorozatban. Amennyiben a jövő hét csütörtöki visszavágót is sikerrel veszi, a görög Olympiakos Pireus érkezhet a következő körben, amely a bosnyák Mladost Brcko otthonában aratott magabiztos győzelmet.



Eredmény:

Rieker UJS Komárom – UVC HOLDING Graz 3:0 (25:18, 25:16, 26:24)



