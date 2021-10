Elmegyógyintézetbe kerülhet Kočner rozoga "majmocskája", aki erős gyógyszereken él, és képtelen összpontosítani a perére

Négy hónapja van "szabadlábon" Monika Jankovská, az egykori smeres igazságügyi államtitkár, és ha minden a nyomozók tervei szerint alakulna, pár hét múlva már a bíróságon lenne jelenése a Fatima nevezetű ügy miatt. De úgy néz ki, erre most még nem vehetünk mérget. A vádlott állítólag nincs kicsattanó formában.

Fotó: TASR

A balhés múltú Jankovská azon ügyködik, hogy az eljárás ne kezdődhessen el. Ehhez két szakértői dokumentumot is meg tud lobogtatni:

egy pszichiátriai és egy pszichológusi szakvélemény támasztja alá azt, hogy mentálisan nem alkalmas különféle tevékenységekre.

Például a peranyagot sem tudta áttanulmányozni, amihez pedig törvényes joga lenne. Beindult az ügyvédje is, aki eljárási hibák miatt azt kéri a trencséni járásbíróságtól, az eset kerüljön vissza a tárgyalást megelőző szakaszba, mert Peter Erdös szerint a vád elhamarkodott.

Az ügyész augusztusban nyújtott be vádemelést a Trencséni Járásbíróságon Jankovská mellett Robert Krajmer, a NAKA korrupcióellenes egységének egykori vezetője, valamint Peter Vasko, Jankovská násza ellen. A vád kétrendbeli zsarolás és az igazságszolgáltatás akadályozása. A trencséni Fatima bár majdnem húsz éve húzódó ügyének a lényege, hogy anno Krajmer feleségének az ölébe pottyant egy olyan bár, amelyet a múltban erőszakkal szerzett meg a Peter Čongrády nevével fémjelzett maffia az eredeti tulajdonostól, Ondrej Janíčektől. Ebben segédkezhetett Jankovská, aki akkoriban Janíček ellen, azaz Čongrády javára hozott ítéletet, és amiért 3 millió koronát, azaz vagy 100 ezer euró kenőpénzt kaphatott. Jankovská mindezt tagadja.

Jankovská eddig két időpontot kapott az iratok áttekintésére, de nem élt a lehetőséggel. Erdős szerint azért, mert az mentálisan túlságosan megterhelő számára, tehát időt kér a védence számára. Az ügyvéd látta a szakértők véleményét, és az alapján tudja, hogy Jankovská képtelen összpontosítani.

Máshogyan látja ezt az ügyben nyomozó Peter Juhás, aki még nyáron úgy nyilatkozott, hogy a vádlott egészségével nincsen különösebb baj. Erdős viszont úgy tudja, Jankovská állapota azóta romlott, és az elektronikus nyomkövetőt viselő védence erős gyógyszereket szed. A bírósági ügyének lezárásáig nem utazhat külföldre sem, és nem tarthat kapcsolatot az ellene indított eljárásokban szereplő gyanúsítottakkal, tanúkkal, vagy szakértőkkel. Emellett havonta kétszer találkoznia kell az úgynevezett pártfogó felügyeletét ellátó szakemberrel.

Az ügyészségnek nem tetszik, hogy az a trencséni bíróság foglalkozik az expolitikus ügyével, ahol Jankovská korábban bíróként dolgozott, ezért kezdeményezte, hogy vegyék el az ottani bíróságtól az esetet. Erről a Legfelsőbb Bíróság hoz majd döntést.

Ha bebizonyosodna, hogy Jankovská állapota tényleg súlyos, akkor felfüggesztenék az ellene indított bírósági eljárásokat. Ilyen esetben meg szokás várni, hogy a terhelt személy felépüljön. A bíróság addig is elhelyezhetné őt a Lekéren (Hronovce) létesített szakintézetben, ami éppen átépítés alatt áll. Itt azokat az elítélteket felügyelik, akiknél elmebajt állapítottak meg, vagy akik közveszélyesnek minősülnek.

Az egykor bíróként és aztán a Smer színeiben államtitkártként is tevékenykedő Jankovskát tavaly márciusban, a Vihar névre keresztelt akció során tartóztatták le a rendőrök, mert azzal gyanúsítják, hogy ő intézte el, hogy a bíróság hitelessé nyilvánítsa azokat a markízás váltókat, melyek alapján Marián Kočner több millió eurót követelt a kereskedelmi televíziótól. Kočnert azóta 19 évre ítélték az értékpapírok meghamisítása miatt. Jankovská tavaly szeptemberben éhségsztrájkba kezdett a börtönben, de egészségi állapota a tiltakozása 20. napján jócskán leromlott, ezért meg kellett szakítania azt, és aztán infúzióra kötötték. Az idei év elején a trencséni börtönkórházba került, miután gyógyszertúladagolással próbált véget vetni az életének. Május végén, 15 hónap elzárást követően aztán szabadon engedték Jankovskát, de egészségi állapota miatt ismét kórházba került.

A Kuciak-gyilkosság kitervelésével is megvádolt és első fokon felmentett Kočner egy 2018-as levelezésében elmélkedett az igazságügyi tárcáról, ahol a most lábadozó hölgyről is szót ejtett. Arról az időszakról van szó, amikor a Híd korábbi igazságügy-minisztere - Lucia Žitňanská 2018. március 14-én - bejelentette, hogy egy következő kormányban ő már nem folytatná a munkáját. Hogy, hogy nem, Kočner pár nappal a bejelentés előtt már tudott arról, Žitňanskát Gál Gábor váltja a miniszteri bársonyszékben. Akkor írta a komáromi "múzsájának" és partnerének, Alena Zsuzsovának: "A nyakamra mászott az a k.va Žitňanská. Bárki kerül a helyére, a minisztériumot Jankovská fogja vezetni. Ő pedig az én majmocskám.”

(Sme/para)