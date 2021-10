„Sötét erők” állnak a NAKA vizsgálótisztjei ellen indított eljárás mögött, állítja az országos rendőrfőkapitány

Vizsgálótisztként dolgozhat tovább a NAKA négy munkatársa, akik ellen a rendőrség belső ellenőrzési hivatala folytatott eljárást. A vizsgálótiszteket azonban a kerületi bíróság döntése tisztázta a vádak alól, ezért Hamran István nem lát okot arra, hogy ne végezhessék tovább a munkájukat. Az országos rendőrfőkapitány szerint csak akkor javulhat a rendőrség jelenleg botrányos megítélése, ha megtisztítják a politikai káderektől, a személycserék már elkezdődtek.

Fotó: TASR

Ján Čurilla, Milana Sabota, Pavol Ďurko a Štefan Mašina nagyon fontos, korrupciógyanús ügyekben nyomoztak a szeptemberi letartóztatásukig. A Tisztítótűz nevű akció során tavaly november elején letartóztatták Tibor Gašpar országos rendőrkapitányt, Peter Hraškót, a NAKA korábbi igazgatóját és Róbert Krajmert, a NAKA korrupcióellenes főosztályának vezetőjét is. Čurilla volt eredetileg az Isten malmai nevű akció vezető nyomozója is, Ďurko pedig az, aki a SIS exigazgatóját, Vladimír Pčolinskýt korrupcióval gyanúsította meg. Ez utóbbi gyanúsítást Jozef Kandera, a Legfőbb Ügyészség ügyésze a kétes, 363-as paragrafusra hivatkozva ejtette. A vizsgálótisztek ellen a rendőrség belső ellenőrzési hivatala (ÚIS) indított eljárást, és szeptember elején tartóztatták le őket.

Parttalan bűnüldözési manőverek

Most mind a négyen visszatérhetnek munkahelyükre, annak ellenére, hogy az ügyészség még mindig nem zárta le az ellenük folyó eljárást. Hamran szerint azonban ez az eljárás nem akadályozza őket a munkájukban.

„Ők vizsgálótisztek, nem portások vagy fűtők. Ha szolgálaton kívül helyezném őket, és az ügyészség még évekig elhúzza az eljárást, akkor miért fogjuk őket fizetni? Azért, hogy semmit ne csináljanak?” – tette fel a kérdést Hamran.

A rendőrfőkapitány a kerületi bíróság döntésére hivatkozik, amely azzal utasította el a négy rendőr őrizetbe vételét, hogy nem követtek el semmilyen bűncselekményt. „Nagyon örülök neki, hogy a kerületi bíróság nagyon világosan lezárta egyes bűnüldözési szervek parttalan bűnüldözési manővereit – kommentálta a bíróság döntését Hamran. – Ma még ugyan nem áll rendelkezésemre a bíróság döntésének indoklása, de sokatmondó, ha a bíróság kimondja, hogy a büntetőeljárás alaptalan, és az előzetes letartóztatás okaival nem is foglalkozik.”

Személyesen beszélt a négy rendőrtiszttel, és mind a négyen megerősítették neki, hogy folytatni akarják a munkájukat.

„Azért vagyunk, hogy rávilágítsunk a bűncselekményekre, hogy a bűnözők ellen folytassunk eljárást, nem pedig azért, hogy fedezzük őket, és szőnyeg alá söpörjük az ügyeiket, ahogyan ez a múltban gyakran megtörtént” – festett sötét képet a rendőrség korábbi munkájáról Hamran.

– Ennek sajnos ezeken a folyosókon is tanúi voltunk. Én hiszem, hogy ez a korszak már véget ért.”

Oszlassa fel az UIS a nyomozócsoportot!

Szerinte jól mutatja a helyzet állását, hogy míg a vizsgálótisztek kitartottak, addig az UIS az ügy koronatanúit sem tudta országon belül tartani. „Az én vizsgálótisztjeim, akiket sokáig bűncselekmények elkövetésével vádoltak, emelt fejjel álltak a vádak elé. Itt vannak, elérhetőek a belső ellenőrző hivatal munkatársai számára, de hol vannak az ellenük felhozott bűnügyek koronatanúi? Hol van Kalavský? Ha jól tudom nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és külföldön van, valószínűleg bujkál” – magyarázta Hamran.

Elkeserítőnek tartja, hogy tisztességes vizsgálótiszteket zártak börtönbe, úgy véli, hogy ezzel nem fogják növelni a lakosság bizalmát a rendőrség iránt.

„Ha a rendőrségen történt volna, hogy egy nyomozócsapat így kudarcot vall, és bírósági döntés is van róla, akkor ilyen csapat létezésének semmilyen alapja nincs” – üzent a belső ellenőrzési hivatalnak Hamran.

Lesz nevük a „sötét erőknek”

Szerinte a rendőrségtől teljesen független UIS-re szükség van, hiszen a rendőrök sem angyalok, ők is követhetnek el bűncselekményt. „Ha tényleg megalapozott a nyomozás a vizsgálótisztjeim ellen, akkor folytassák. Az a dolguk. A belső ellenőrzési hivatalra szükség van: ha a rendőrök bűncselekményt követnek el, akkor az ő dolguk ezt kivizsgálni” – jelentette ki Hamran.

Úgy véli azonban, hogy a négy vizsgálótiszt ellen folytatott eljárás nagyon sok kétséget ébresztett. „Sokkal több a kétség, mint bármikor korábban. Sötét erők állnak a háttérben. Ha konkrét neveket kérnek, most még nem tudok mondani, de aki tud olvasni a sorok között, már most is sejtheti – jelentette ki Hamran.

– A történet végén, azonban ezeknek a »sötét erőknek« már lesz nevük.”

Szinte senki sem bízik a rendőrségben, az UIS-ben meg tényleg senki

Hamran megdöbbentőnek tartja a Joj televízió számára készített AKO-felmérésnek eredményét is, amely szerint a lakosságnak csak alig több mint 10%-a bízik a rendőrségben, és még a legmegbízhatóbbnak tartott NAKA-nak is mindössze a lakosság szűk 22 százaléka hisz.

„Sajnos ez egy tartós jelenség. Nem csodálkozok, hogy a lakosság így vélekedik, mikor látják, hogy mi történik itt. Amikor különböző bűnüldöző szervek egymással ellentétes döntéseket hoznak” – magyarázta Hamran.

A rendőrség belső ellenőrzési hivatalában csak a megkérdezettek 2,3 százaléka bízik.

A tisztogatás már elkezdődött

Hamran szerint a bizalom helyreállításához nem elég, ha átalakítják a rendőrség szervezetét, személycserékre is szükség van. „Olyan emberek dolgoznak a rendőrségen, akik ezekkel a rettenetes eredményekkel elégedettek voltak. Akik azt állították, hogy nem mi, rendőrök vagyunk a felelősek azért, mert az emberek nem bíznak bennünk, hanem a politikusok. Én állítom, hogy nem! Ezért a helyzetért mi, rendőrségi vezetők vagyunk a felelősek, engedtünk a politikai nyomásnak, és megengedtünk, hogy politikai jelöltek árasszák el a rendőrséget” – magyarázta Hamran.

A legfontosabbnak a rendőrség megtisztítását tartja a politikai jelöltektől.

„A rendőrséget fentről lefelé kell megtisztítani” – mondta a rendőrfőkapitány.

A tisztogatást már el is kezdte, hamarosan távozik a két helyettese, a NAKA igazgatóját már le is váltotta, és hamarosan a kerületi rendőrfőkapitányok többségét is szélnek fogja engedni.

- lpj -