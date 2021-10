Brhel kriptovaluta-tőzsdéjét úgy kifosztották, hogy a korrupt oligarcha lecsukása egyenesen a sírba lökte

Egy évvel ezelőtt ismeretlen tettesek 4,5 millió eurónyi virtuális valutát loptak el. A kriptoérme azonosítójáról könnyen kideríthető, jelenleg hol van, és ezt tudni is. A többszörösét éri, mint egy éve, és ugyan a digitális kriptotőzsde a visszatérést is bejelentette, mégis csődeljárás lett a vége - írja az Aktuality.sk.

Jozef Brhel (Fotó: TASR)

A kriptovaluta-rablásra tavaly szeptember 8-ról 9-re virradó éjszaka került sor a tőzsde biztonságosnak hitt online trezorjából. Nyomot alig hagytak maguk után a tettesek.

A digitális kriptotőzsdét Jozef Brhel smeres oligarcha és fia, valamint Róbert Auxt, a Nemzeti Autópályaépítő Társaság korábbi igazgatója és Tomáš Pristáč birtokolja. A rablás előtt napi átlagban egymillió eurós forgalmat bonyolítottak, az esetet követően viszont a kereskedelmi tevékenységet meghatározatlan időre leállították.

Aztán egy rövid időre elindították, de jött Jozef Brhel letartóztatása és meggyanúsítása a Vámszedő (Mýtnik) fedőnevű nyomozásban, mely súlyos milliókat érő állami IT-tenderek befolyásolását boncolgatja. A meggyanúsítása a kriptotőzsdére is negatív hatással bírt, Brhelnek ugyanis zárolták a bankszámláit, a tőzsde hivatalos tulajdonosa, az Eterbase nevű cég pedig csődeljárást kezdeményezett maga ellen, amire Milan Krajči pozsonyi bíró rá is bólintott.

Az Eterbase azzal indokolta a csődeljárást, hogy a kereskedelmi tevékenység sikeres újraindítása ellenére a kibertámadást követően nem tudja biztosítani eredeti valutaváltói tevékenységét. Ennek oka a hivatalos érvelés szerint, hogy a digitális eszközök váltását segítő/biztosító bankszámlák nem állnak rendelkezésre, ennek eredményeképp fizetésképtelen a cég.

A csődeljárásból kifolyólag a társaság csak jogi műveleteket hajthat végre, hitelezői pedig nem indíthatnak ellene végrehajtást, csak majd bejelentkezhetnek követelésükkel a csődeljárásba. Arról pedig, hogy a követeléseiket milyen arányban érvényesíthetik, a csődbiztos dönthet a jövőben.

A kriptovaluta-tőzsde számára reményt jelenthet, ha az ellopott eszközeiket visszakaphatnák. A kriptovaluták általában büszkélkednek velük, hogy tulajdonosaikat nehéz azonosítani, magukat a virtuális érméket viszont könnyű, ugyanis egyéni azonosítóval bírnak. Az Eterbase szerint a kriptoérmék 95%-át sikerült már felkutatni, nagy részük a négy legnagyobb kriptovaluta-tőzsdén található.

Az egyikük, a Binance rögtön a rablás után bejelentette, hogy ha eljut hozzájuk valamely ellopott valutaeszköz, azt visszajuttatja. A Binance-en kívül a Huobi nevű tőzsdén található az eszközök nagy része, kisebb részük pedig a HitBTC-n és a ChangeNOW-on.

Különös helyzetet teremt, hogy az ellopott eszközök azóta jóval többet érnek, mivel az elmúlt évben megnőtt az értékük. Az Aktuality.sk információi szerint például a Binance-en lévő eszközeik értéke jelenleg 15 milliót ér, és hasonló értékben van kriptovalutájuk a Huobin, amely viszont nem készül együttműködni abban, hogy visszaszolgáltassa.

Az Eterbase közölte, hogy a ChangeNOW jelezte együttműködését, az eset kezelését átvette a NAKA. A cég jelezte, hogy a Binance is jelezte, hogy náluk is vannak eszközeik, az üggyel az ügyészség foglalkozik. A Huobi és a HitBTC ugyanakkor visszautasította az együttműködést a NAKA-val, ebben az ügyben is az ügyészség járhat el.

Az Aktuality írt arról is, hogy a rendőrség egyelőre részletesebben nem tájékoztatott a rablással kapcsolatos nyomozásról, a tőzsde tulajdonosai viszont meg vannak róla győződve, hogy az észak-koreai Lazarus hackercsoport állhat a támadás mögött, amelynek a Kucoin nevű tőzsdéről történt 281 millió dolláros rablást is tulajdonítják, valamint a Microsoft elleni, WannaCry nevű kiterjedt malware-támadást. A világ számos vezető biztonsági szakértője szerint a Lazarus mögött az észak-koreai rezsim állhat.

(Aktuality.sk)