Ha befejezik a mostani felújítást, két év után újra kinyithat az uszoda Dunaszerdahelyen

A Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Középfokú Sportiskola mellett működő uszoda 2019 telén zárt be a nagyszabású felújítás miatt. Tavaly már kinyithatott volna, de lényegében csak nyáron, vagy szeptember végétől, akkor viszont ismét beütött a ménkű, idén pedig újabb munkálatok kezdődtek.

Fotó: Paraméter

Szabó László igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy nemrég fejezték be a külső hőszigetelés cseréjét az uszoda épületén, most pedig a szauna felújítása kezdődött meg.

„Eredetileg a szigetelés cseréjére és az öltözőkre kaptunk pénzt Nagyszombat megyétől, mivel azonban mi időközben az öltözőket felújítottuk, a megye engedélyével ezt a pénzt a szauna modernizálására csoportosítottuk át, ami a mai kornak nem megfelelő állapotban van” – fejtette ki.

Összesen mintegy 200 ezer eurót kaptak erre a két célra, ebből a projektdokumentáció nélkül mintegy 110 ezret tett ki a hőszigetelés cseréje, míg hozzávetőlegesen 80 ezret fordítanak a szaunára.

Mivel ezzel bővítették az építkezési engedélyt, így az uszoda használatbavételi engedélyét még nem adták ki. Amíg ez nem történik meg, addig továbbra is zárva tartanak. „A személyes felelősségem volna, ha valami történne, ezért nem nyitunk, míg nincs kiadva a használatbavételi engedély (kolaudáció). Reményeim szerint decemberben be is fejezik az átalakítást. Másfél éve várjuk, hogy nyithassunk” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ha a diákok számára megnyitják, akkor a nyilvánosság előtt is.

A Covid-automata szerint a fedett uszodák csak zöld besorolású járásokban működhetnek korlátozás nélkül. Narancssárga fokozatban, mint amilyenben a Dunaszerdahelyi járás is van jelenleg, csak oltottakat korlátlan számban beengedhetnek, ugyanakkor ha a nem oltott, de negatív tesztet felmutató, avagy az elmúlt félévben covidon átesett személyeket (OTP-csoport) is beengednének, akkor már csak kapacitásuk 50%-át használhatják ki. Amennyiben pedig a fentieken kívül oltatlanokat is, akkor egyszerre legfeljebb 10 személy tartózkodhat bent. Utóbbiak előtt vörös besorolás esetén az uszoda már zárva kell tartson. Ebben a fázisban a kapacitás 50%-a használható ki csak oltottaknál, és 25%-a az OTP-csoport esetében. Bordó fokozatban 25% (oltottak), illetve legfeljebb 10 fő (OTP) a megengedett, míg fekete fázisban már csak legfeljebb 10 fős, beoltott, szervezett csoportok mehetnek úszni.

A 2019 decemberében megkezdett és 2020 márciusában befejezett nagy felújítás előtt az uszoda egy rendkívül régi és elavult rendszerrel működött, ami ráadásul nagy mértékben pazarolta az energiát. A 2018-as helyhatósági választások előtti, Dunaszerdahelyre kihelyezett megyei plénum végén jelentették be, hogy a megye pénzt ad az uszoda modernizálására.

A teljes költségvetés a projektdokumentációval és az építkezés felügyeletével együtt 360 ezer eurót tett ki, ami tartalmazta az uszoda hatalmas, utcára néző ablakai, a gépházi technológia és a légtechnika cseréjét is. Minderről bővebben ITT írtunk.

(SzT)