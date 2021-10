Nem engedték be a brazil elnököt egy focimeccsre, mert nincs beoltva

Jair Bolsonaro brazil elnök, aki nem oltatta be magát a koronavírus ellen, nem vehetett részt egy labdarúgó-mérkőzésen, amiről vasárnap panaszkodott az újságíróknak.

Jair Bolsonaro panaszkodott (Fotó: AP/TASR)

Az államfő a Santos és a Gremio közötti bajnoki labdarúgó-mérkőzést hagyta ki kényszerűségből. A politikus jelenleg Sao Paulo állam tengerpartján nyaral.

Azt mondta:

"El akartam menni a Santos meccsére, de azt mondták, hogy (ehhez) be kell oltatnom magam. Miért? Több antitestem van, mint azoknak, akiket beoltottak"

- panaszkodott. Az államfő szerint elfogadhatatlanok azok az intézkedések, amelyet az ország több államában bevezettek, és amelyek korlátozzák a belépést a nyilvános helyekre azok számára, akik nem kaptak koronavírus elleni védőoltást.

A politikus megkérdőjelezte az oltóanyagok hatékonyságát is, azzal érvelve, hogy tömeges terjesztésük és alkalmazásuk elsősorban a gyógyszeripar javát szolgálja.

Bolsonaro szerint lassul a járvány terjedése, és ez annak is köszönhető, hogy az ország lakosságában kialakult a kollektív immunitás.

Brazíliában 21 575 820 fertőzöttről és 601 011 halálos áldozatról tudni a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem friss adatai szerint.

Egy nappal korábban az ország egészségügyi minisztériuma közölte, hogy készen áll arra, hogy 2022-ben 354 millió adag, az újraoltáshoz szükséges vakcinát szerezzen be.

Bolsonaro korábban már szembesült korlátozásokkal, amiért nem oltatta be magát a koronavírus ellen, amikor New Yorkba utazott, hogy részt vegyen az ENSZ-közgyűlésen. Egy hagyományos brazil étterem New Yorkban a bejáratnál a járda egy részét fekete függönyökkel kerítette el, amelyek mögött asztalokat állítottak fel az államfői delegáció számára. Az amerikai metropoliszban az egészségügyi előírások megtiltják a be nem oltott emberek belépését az éttermekbe.

A koronavírus elleni oltási kampány január 18-án kezdődött Brazíliában. A hivatalos kormányzati statisztikák szerint több mint 99,3 millió embert oltottak be teljes mértékben a koronavírus ellen, és csaknem 150 millió ember kapta meg a két szükséges oltás közül az elsőt.

(MTI)