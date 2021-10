A magas fűtésszámla ellenére sincs elég meleg az otthonában? Íme egy egyszerű megoldás!

Ön is tapasztalta már, hogy az egyik helyiségben melegebb van fűtés után, mint a másikban? Csak foltokban melegszik a radiátor? A légtelenítés után is hangos a fűtőtest? Vagy esetleg indokolatlanul magas a fűtési számlája? Bármelyik problémával is szembesül, a dunaszerdahelyi Sanimex s.r.o. egyszerű és hatékony megoldást kínál.