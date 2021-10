Hadtörténeti napot tartottak a diósförgepatonyi alapsuliban

Hadtörténeti napot tartottak a diósförgepatonyi Mórizs Zsigmond Alapiskolában pénteken. A diákok izgalmas programokon vehettek részt, melyek szemlátomást el is nyerték a tetszésüket.

Kezdésképp az iskola 7. – 9. osztályos tanulói megtekintették Hernáth Csaba Veteránfilm című alkotását, mely két különleges idős urat mutat be, akiknek gyerekkori szenvedélyük volt a repülés. Szentiványi János „Sminyu” (1920 – 2018) és Frankó Endre „Kukla” (1923 – 2020) a világháború végén szolgáltak a magyar légierő legendás Puma századában. Vadászpilótaként túlélték a II. világháború borzalmait, a szocializmust, de megtalálták a helyüket a rendszerváltás utáni Magyarországon is. A film különlegessége, hogy azt a rendező maga forgatta és vágta.

„2018-ban készült el a film. A benne szereplő két úrral a véletlennek köszönhetően találkoztam. Budapesten, egy villamoson utazva botlottam beléjük. Elejtettek egy ötezrest, ezt adtam vissza nekik, ami által szóba elegyedtünk. A beszélgetésünk során hamar kiderült, hogy nagyon érdekes életet éltek. Ami leginkább felkeltette a figyelmemet, az az volt, hogy a két közel 100 éves úr hihetetlen fiatalos, lendületes dinamikával, humorral, derűs bölcsességgel és bájjal viseltetett. Akkor épp eléggé el voltunk havazva munkával, ezért úgy voltam vele, hogy ha még két nap múlva is lázban leszek tőlük, akkor kezdek ezzel valamit. Utánuk olvastam a neten, sok velük készült interjút találtam, amik tényszerűen leírták az ő élettörténetüket, viszont hiányzott belőlük az a karizma, ami az urakból személyes találkozásunk során csak úgy áradt. Ezért azt éreztem, meg kell őket mutatnunk egy portréban” – mondta el a Paraméternek Hernáth Csaba, aki személyesen is jelen volt filmje diósförgepatonyi vetítésén.

Ahogyan azt a film készítője is leszögezte, nem egy kifejezett történelmi dokumentumfilmet szerettek volna létrehozni, sokkal inkább a főszereplők egy portréja ez. Természetesen nem mentek el Frankó Endre és Szentiványi János pilótamúltjuk mellett sem, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettek az életbölcsességeikre.

A Veteránfilm című alkotást Szlovákiában eddig még csak Komáromban mutatták be, így a diósförgepatonyi diákok mondhatni az elsők között voltak, akikhez „házhoz jött” a film, ami a jelek szerint elnyerte a fiatalok tetszését: csendben, figyelmesen nézték azt.

Hernáth Csabát elkísérte Hochstein András is, aki a főszereplők életének szinte minden pillanatát jól ismeri, a film elkészítésében is közreműködött. A mozizás után a gyerekeknek alkalmuk nyílt beszélgetni a vendégeikkel, akik szívesen megosztották a filmmel kapcsolatos élményeiket, illetve örömmel válaszoltak a diákok kérdéseire.

A nap további programpontja a hadtörténeti bemutató volt. Nagy H. Tamás érkezett az iskolába a csapatával, katonai öltözékeket és fegyvereket, háborús tárgyakat mutattak be.

„A hadtörténeti nap megszervezésének ötlete Darnai Bálint kollégám ötlete volt, amit történelemtanárként örömmel támogattam. Ezáltal a gyerekek kicsit közelebbről is megismerkedhettek azzal, amiről a tankönyvek írnak. A történelmet sajnos alacsony óraszámban tanítjuk, csupán heti egy óránk van erre. Ezért is gondoltuk jó ötletnek, hogy ilyen módon hozzátegyünk a tanórákhoz. Alapvetően is arra törekszem, hogy minél izgalmasabbá, színesebbé tegyem a történelemórákat. Olyan feladatokat találok ki, amibe aktívan be kell kapcsolódniuk a diákoknak, próbálom játékosan oktatni őket. Azt tapasztalom, hogy így sokkal könnyebben megtanulják a tananyagot és nagyobb kedvvel állnak hozzá” – fejtette ki Oriskó Éva, az iskola történelemtanára.

