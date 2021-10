A SFZ elnöke elégedetlen a válogatott selejtezős eredményeivel, hamarosan dönthetnek Tarkovič sorsáról

A szlovák labdarúgó-válogatott kedden 2:2-es döntetlent ért el Horvátországban, ezzel pedig két fordulóval a zárás előtt matematikailag is biztossá vált, hogy nem érhet oda az első két hely egyikére, így nem lesz ott a jövő évi katari világbajnokságon.

A biztos részvételt eredményező első helyért így Oroszország és Horvátország küzd meg, míg a szlovákok a szlovénekkel csatáznak a harmadik helyért.

– értékelte a válogatott selejtezős eredményeit Kováčik, majd hozzátette: „ebben a csoportban minden adott volt ahhoz, hogy legalább a második helyen végezzünk. Ezért kudarcnak tartom”.

A szlovák futball első embere nem gondolja, hogy a Ciprus és Málta ellen elhullajtott pontokon úszott el a továbbjutás.

„Szeptemberben is esélyünk volt a továbbjutásra. Úgy vélem, ha legyőztük volna Szlovéniát, Horvátország ellen legalább egy pontot szerzünk, amihez közel is voltunk, valamint jó eredményt érünk el Oroszországban, ahol dominánsak és jobbak, ugyanakkor kevésbé hatékonyak voltunk, akkor még ma is lett volna miért játszani”