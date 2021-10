Nincs pénz semmire, viccelődik Matovič, de azért a családokra és a gyógyszerekre több jut majd

A kormánykoalíciós partnerek nagy vonalakban megállapodtak a jövő évi állami költségvetés tervezetéről. Az év egyik legfontosabb törvényének javaslatát a csütörtöki kormányülésre olyan formában nyújtják be, ahogy az a kabinet Gazdasági és Szociális Tanácsának honlapján szerepel. A leglényegesebb sarokszám: a büdzsé a bruttó hazai termék (GDP) 4,94% -os hiányával számol.

Fotó: TASR

Jövőre tehát a hiány pénzre átszámolva 5,5 milliárd eurót tesz ki. A tervek szerint az ezt következő évben már higgadtabban gazdálkodna az állam, mivel 2023-ban már 3 százalék alá csökkentenék a deficitet. Az Igor Matovič vezette pénzügyminisztérium anyagának munkaverziója a 2022-es évre mintegy 20 milliárd euró bevétellel kalkulál, a kiadási oldal tétele meg meghaladja a 25 milliárdot. Mindez hatással lesz az államadósságra, aminek mértéke 2021-ben és 2022-ben 61,5 százalékon tetőzik, hogy aztán 2024-re ez 59 százalék alá süllyedjen.

Az önkormányzatok és a megyék jövőre 1,6 milliárd euró támogatásra számíthatnak. A világjárvány negatív hatásainak csökkentésére 717 millió eurót tesznek félre 2022-ben.

A pénzügyminisztérium jövő évi költségvetési prioritásai közé az egészségügy, az oktatás és a szociális ügyek tartoznak.

A munkaügyi tárca költségvetését éves szinten 171 millió euróval növelnék, főként a súlyos fogyatékkal élők társadalmi következményeinek kompenzálására fordított kiadások (46,7 millió euró) növekedése, az ápolási támogatás összegének emelése és a családtámogatási kiadások 33 millió euróval történő növelése miatt.

Az egészségügyi kiadásoknak jövőre el kell érniük a 6,38 milliárd eurós szintet, ami éves szinten 411 millió eurós növekedést jelent. A gyógyszerek terén a költségvetés mintegy 57 millió eurót irányoz elő egyes betegségben szenvedők önrészének megszüntetésére és innovatív kezelések biztosítására. További 100 millió eurót különítenek el 2022-re a járvány miatt elhalasztott egészségügyi ellátás befejezésére. A fejezet költségvetése 125 millió euró forrást különít el, ami lehetővé teszi az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozó egészségügyi létesítmények társfinanszírozását.

Az oktatásra fordított kiadások 459 millió euróval növelnék. Az előirányzat szerint az óvodai nevelés támogatása 10,9 millió euróval, összesen 26,1 millió euróra emelkedne és 2022-ben a Sporttámogatási Alapon keresztül, 31,5 millió euró összeggel támogatják a sporttevékenységeket.

Marián Viskupič, a parlament pénzügyi bizottságának elnöke szerint a költségvetésről szóló tárgyalások több koalíciós értekezleten is napirendre kerültek. Erről tréfásan a pénzügyér Matovič is beszámolt a közösségi oldalán, ahol egy filmből vett idézettel - kissé eltúlozva - vázolja a helyzetet: nincs pénz semmire, és egyhamar nem is lesz.

Ettől még hétfőn már jóváhagyták a koalíciós partnerek a büdzsé vázlatát, és ezen a héten a kormánynak kellene döntenie a sorsáról, majd ezt követően a törvényhozásba kerül a tervezet, ahol a képviselők vitatják meg a kérdést.

"Természetesen bizonyos kiigazítások a parlamentben nem zárhatók ki, ez egyértelmű" - véli Viskupič. Mindazonáltal nem számít változásra az államháztartási hiány növelése tekintetében, amely szerinte a lehető legmagasabb.

Ugyanakkor nehéz pontos költségvetést felvázolni a világjárvánnyal sújtott időszakban, mert váratlan fejlemények mindig beüthetnek. Hiszen még augustusban arról számoltunk be, hogy elképesztő gyorsasággal száguld a szlovák gazdaság. A nemzeti bank (NBS) az idei évre még nyáron 4,5 százalékos növekedést jósolt, de ezt szeptember végén egy százalékponttal lejjebb vitte, azaz most már úgy véli, a GDP "mindössze" 3,5 százalékkal bővül majd. A jegybank azonban derűlátó azzal összefüggésben, mi várható az előttünk álló időszakban. A pénzintézet 2022-re 6,3 százalékos növekedést, 2023-ra pedig 4,5 százalékos gyarapodást prognosztizál.

