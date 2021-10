A komáromi röplabdások partnerségeket építenek

A Mini Open for Kids - röplabda bajnokság Komáromban, az Interreg V-A Együttműködési Program Szlovák Köztársaság-Magyarország proje kt keretében valósul meg, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Szlovákia állami költségvetéséből, magyarországi forrásból és a projektpartnerek saját forrásaiból finanszíroznak.

Fotók: VK Spartak UJS Komárom

A projekt 2021. szeptember 1-én indult, azaz a 2021/2022-es iskolai év kezdetén és 2022. június 30-ig tart. Maga a verseny ezekben a napokban kezdődik, de néhány eseményre már korább an is sor került.

Mi is valójában a MOK?

Az egész projekt a VK Spartak UJS Komárom röplabda klub égisze alatt valósul meg, akik Szlovákia jelenlegi bajnokai férfi kategóriában, és az első szlovák csapat, amely a rangos Bajnokok Ligájában is megmérettetheti magát. A Mini Open for Kids - röplabda bajnokság egy egyedülálló projekt amelynek nincs párja egész Szlovákiában. Eddig már három évfolyama valósult meg ennek a bajnokságnak, amelybe 14 alapiskola vett részt a komáromi járásból. A 2020-as világjárvány után ki kellett hagyni a bajnokság megrendezését, de most szeretnék megújítani ezt a projektet, mivel az érdeklődés iránta óriási. Évente mintegy 100 gyermek vett részt a projektben.

A cél az, hogy a gyermekek a járvány után ismét mozogjanak, és megszeressék a sportot, különösen a röplabdát. Az elmúlt három évben nagyon sikeres volt ez a projekt és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ebben az évben, vagyis a 2021/2022-es tanévben 16-20 alapiskolát szeretnének bevonni, így több mint 100 gyermek vehetne részt a bajnokságban.

"Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megszeressék a mozgást, a sportot, és elsajátítsák az alapvető ismereteket a röplabdáról, a projektben 16-20 alapiskola vesz részt az egész régióból. A 2021/2022-es tanév során a gyerekek a röplabda bajnokságon sportolni, versenyezni és röplabdázni fognak. A klub edzői és tagjai is részt vesznek ebben a projektben, tehát biztosan a legjobbaktól tanulhatnak a gyerekek, ez nem is kétséges" - áll a klub közleményében.

A rendezvény az egyedisége miatt is különleges

Szlovákiában még eddig sehol sem szerveztek hosszú távú röplabda versenyt, amely alapiskolásokat céloz meg, és amelynek a fővédnöke egy sikeres klub, a Spartak UJS Komárom röplabda klub. A minőségi munka tehát 100 százalékban garantált, az edzők és a segítők gondoskodnak a projekt és a bajnokság zökkenőmentes lebonyolításáról az egész tanév során. A projektben a komáromi régió alapiskolái, azaz 7-12 éves gyermekek vesznek részt. A Mini Open for Kids - röplabda regionális bajnokság 2021/2022 a régió egyik kiemelkedő rendezvénye lesz.

Ennek a projektnek a részeként egy szakmai- és egy sajtótájékoztatót is tartottak augusztus 27-én, ahol az előadók különböző témákat boncolgattak. A Selye János Egyetem konferenciatermében több hallgató is részt vett az előadásokon. A konferenciát a klub elnöke, Ing. Ferencz László nyitotta meg, majd elsőként Tihanyi Kisztinát hallgathatta meg a közönség, aki a Bosu labdákról tartott előadást, a Bosu Hungary Kft. képviseletében. Ing. Štefan Hank, korábbi nemzetközi játékvezető a röplabda mérkőzéseken hozott döntésekről beszélt a mai világban. Ezt követte Robin Pělucha, a komáromi extraligás csapat vezetőedzőjé nek előadása, aki a csapatvezetésről beszélt a versenyeken. Végül Emanuel Kohút, a szlovák röplabda ikonja, a volt szlovák válogatott szövetségi kapitánya, Szlovákia négyszeres legjobb játékosa és jelenleg Komárom játékosa előadásában a blokkolásról és annak technikájáról beszélt, de kitért a mai fiatalok jó nevelésének témájára is.

A projekt részeként a játékosok részt vettek a debreceni röplabda tornán is, 2021. augusztus 19. és 23. között, majd egy másik tornán, melyet Komáromban rendeztek 2021. augusztus 28-án a sportcsarnokban. Az egyes csapatok barátságosan mérkőzéseket játszottak, és végül mindig más csapat örülhetett a győzelemnek.

A projekt folytatásaként partnerségek kiépítése lesz a cél, most az alapiskolások hosszútávú versenye fog következni, melynek utolsó mérkőzéseire a tervek szerint 2022 júniusában kerül sor.

"Hisszük, hogy a fiatalok a járvány után újra megszeretik a mozgást és a röplabdát, és hamarosan újabb kitűnő tehetségek kerülhetnek ki a klubból. Az ilyen nemzetközi projektekben részt vevő klubok nagyszerű munkát végeznek, és mi továbbra is szurkolunk nekik ebben!"



(para)