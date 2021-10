Mit szólna hozzá, ha minden kérdésére egy helyen választ kapna? – Petícióval a poszt-covid ambuláns központokért

Poszt-covid ambuláns központok kialakítását szorgalmazza az a csoport, melynek tagjai már meg is írták a kérvényezéséhez szükséges petíciót. 10 ezer aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kormány és az Egészségügyi Minisztérium érdemben foglalkozzon az ötlettel.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

A koronavírus-járvány sokak életét elvette és sokakét megnehezítette. Alattomos vírusról van szó, mely még azután sem hagyja békén szervezetünket, miután az megbirkózott vele. Rengetegen vannak, akiknél a betegség leküzdése után különféle egészségügyi problémák jelentkeznek. Ez az úgynevezett poszt-covid szindróma.

Először van dolgunk ezzel a vírussal, ezért érthető, hogy félünk tőle. Az internet tele van mindenféle információval, viszont nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy kizárólag hiteles forrásoknak higgyünk. Annak érdekében pedig, hogy a sok téves információ ne félemlítsen meg bennünket, a legjobb, ha egyenesen a szakemberek segítségét kérjük. Jelenleg sajnos a kórházaknak nincsen elegendő kapacitása arra, hogy mindenkivel foglalkozni tudjanak. Célzottan a poszt-covid tünetekkel például egyedül Újvárban foglalkoznak, azonban az ő befogadóképességük is véges.

E probléma kiküszöbölése érdekében néhányan összefogtak, és petíciót írtak, mely egy poszt-covid ambuláns központokból álló hálózat szlovákiai kiépítését célozza meg.

A petíciós bizottság elnöke, a bősi Bindics László maga is átélte a koronavírus borzalmait. Állapota súlyos volt, kórházi kezelést igényelt. Elmondása szerint a legborzasztóbb az volt, hogy állandóan cserélődtek mellette a betegek: akivel egyik nap még beszélgetett, az a másik napra elhunyt. Bár Lászlónak sikerült átvészelnie a vírust, következményeivel a mai napig küzd. Nála is jelentkeztek a poszt-covid szindróma egyes tünetei, így a saját bőrén tapasztalta meg, milyen nehéz is egyről a kettőre jutni ezzel kapcsolatban. „Egyik helyről küldenek a másikra, onnan pedig a harmadikra. Azt gondolom, szükség lenne olyan részlegekre az egyes kórházakban, ahol kifejezetten a covid utáni panaszokkal foglalkoznak. Az orvosok és a páciensek dolgát egyaránt megkönnyítené, ha úgymond egy helyen megtalálható lenne minden.

A szakemberek azt rebesgetik, hogy hamarosan enyhülni fog a járvány intenzitása, ami remek hír, viszont arra is gondolni kell, hogy a covidon átesett emberek problémái nem fognak csak úgy eltűnni”

– kezdte beszélgetésünket Bindics László, aki korábban beszélgetőesteket szervezett a témával kapcsolatban. „Ezeken az esteken kiderült, hogy a környéken is sokan vannak, akiknek szüksége lenne tanácsra, ellátásra. A megjelentek több személyes történetet megosztottak velünk, amely megerősített abban, hogy ténylegesen cselekednünk kell” – mondta.

„Egészen pontosan ambuláns központok kialakítására gondoltunk.

A kisebb kórházakban elég lenne, ha lenne egy poszt-covid rendelő, ahol az orvosok el tudják látni tanácsokkal a pácienseket, illetve tovább tudják küldeni őket a megfelelő szakorvoshoz. A nagyobb kórházakban pedig egy helyen lehetnének – ebben a központban – a szakorvosok, specialisták.

A probléma ugyanis az, hogy a háziorvosok, akiknek jelenleg a feladata lenne eligazítani a betegeket, egyszerűen nem győzik a munkát” – tette hozzá Gál Zsolt, a petíciós bizottság tagja.

Rendszerszintűen nyúltak a problémához, a petíció elsősorban az Egészségügyi Minisztérium és a szlovák kormány felé irányul. Az szükséges ugyanis, hogy a kormány és a minisztérium jogszabályi változtatásokat eszközöljön, hogy az ilyen központoknak biztosítva legyen a finanszírozása, mégpedig úgy, hogy a minimális kórházhálózat részévé teszik azokat.

Ahhoz, hogy a hivatalos szervek egyáltalán foglalkozzanak a petícióval, minimum 10 ezer aláírásnak kell összegyűlnie. Addig félretehetik azt, utána viszont a törvény kimondja, hogy az illetékeseknek kötelességük időt szánni rá.

Persze minél több aláírás jön össze, annál jobb, de a lényeg, hogy 2021. december 31-ig legalább a 10 ezret elérjék,

hívta fel a figyelmet Balázs Péter (szintén petíciós bizottsági tag).

A petíciót elektronikus formában – ide kattintva – bárki aláírhatja.

(SzC)