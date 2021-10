LÉNYEG: Kártyavárként zuhan össze Ficóék birodalma, de Orbánéknak is be kellett áldozniuk ezt-azt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fico, Pellegrini és Kažimír (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Egyre több volt prominensről derül ki, hogy lopott, csalt, vesztegetett és garázdálkodott, már a korábbi pénzügyminiszter is horogra akadt. Magyarország pedig a jó szomszédi viszony érdekében mégsem veszi meg az adófizetők pénzén szomszédjai termőföldjét.

A legmagasabb szinteken is megkezdődött a tisztogatás

Sor került hát a Fico-kormány joviális pénzügyminiszterére is. Peter Kažimírt, a szlovák jegybank jelenlegi első emberét a kedd esti hírek szerint a speciális ügyészi hivatal gyanúsította meg vesztegetéssel.

Kažimír állítólag amolyan pénzfutár szerepet töltött be annó, és körülbelül 50 ezer eurónyi kenőpénzt adott át a Pénzügyi Igazgatóság akkori vezetőjének, František Imreczének. Ő az a több ügyben megvádolt úriember, aki a Vámszedő fedőnevű rendőrségi akciót követően vallani kezdett volt tettestársaira. Tőle tudjuk azt is, hogy az akkor még smeres politikus, Peter Pellegrini is kapott 150 ezer eurónyi kenőpénzt.

Hovatovább egyre gyakrabban bizonyosodhatunk meg arról, hogy a rendőrség és az ügyészség az új vezetésük alatt nem restek arra, hogy akár a legfelsőbb szintekig is nyúljanak, ha a korrupció felszámolásáról van szó. Lehet – sőt néha kell is – nevetnünk a többségében egyszerű emberekből álló kormány csetlésein-botlásain, az azonban már most elvitathatatlan, hogy végre Szlovákiában is komolyan gondolják a legfelsőbb szintű sikkasztás megállítását és megbüntetését.

Mindenesetre, ha a mai gyanúsításból vádemelés lesz, és a közismerten zenekedvelő Kažimír „dalolni“ kezd, nemcsak Peter Pellegrini arcáról olvad majd le a mosoly, hanem a büntető jog doktorának, Robert Ficónak is benéz egy-két álmatlan éjszaka.

Kočner jobbkeze 13 évet kapott

A Speciális Büntetőbíróság kedden 13 év szabadságvesztésre ítélte a Markíza televízió váltóinak meghamisítása ügyében Štefan Ághot. Pavol Rusko és Marian Kočner után Ágh a harmadik gyanúsított, aki megkapta méltó büntetését azért, amiért részt vett a váltók meghamisításában, és amiért bűntársaival együtt milliókat akart kicsalni a kereskedelmi televízió tulajdonosaitól.

Simlisség terén ennek a Štefan Ághnak egyébként nincs szégyellni valója, nem hiába vált Kočner bizalmasává, hiszen korábban több ingatlant is megszerezhetett a tulajdonosok tudtán kívül, és az ő cégére iratták rá annak idején az elhíresül Glance House lakóház tulajdonjogát is. A cseklészi lakóház körüli botrány még 2010-ben robbant ki, a lakásaikra váró és foglalót fizető személyek azóta sem juthattak hozzá ingatlanjukhoz.

Lemond a magyar kormány. Egyelőre csak a külföldi földek vásárlásáról

A jó szomszédi viszony érdekében az Orbán-kormány eláll attól a tervétől, hogy termőföldeket vásároljon a szomszédos országokban. Az erről szóló hírt először Ivan Korčok szlovák külügyminiszter jelentette be kedden, majd megerősítette az idevágó kormányhatározat eltörlését Eduard Heger kormányfő is, akivel a jó hírt maga Orbán Viktor közölte, aki számára fontosak a kétoldalú kapcsolatok

A dolog előzménye, hogy a pozsonyi külügyminisztérium meglehetősen ingerülten reagált, amikor Korčok tudomására jutottak a magyar kormány földvásárlási tervei, a külügyér nehezményezve, hogy erről nem diplomáciai úton, hanem a sajtóból értesült.

A magyar kormány idén nyáron döntött arról, hogy termőföldvásárlásba kezd a szomszédos országokban. Hogy ezzel megteremtse a magyar „mezőgazdasági vállalkozások nemzetközi terjeszkedésének alapjait”.

Szeptemberig tartott, amire a „Termőföld Magántőkealap” névre keresztelt valamiről szóló döntés híre eljutott Szlovákiába is, és október elején már a szlovák-magyar külügyminiszteri találkozó témája volt. Az alap jórészt állami pénzekből vásárolta volna fel a Kárpát-Medencében a földeket, így már a kezdet kezdetén furcsának tűnt, miért is magántőkealap a neve.

De – úgy tűnik – mindez már a múlté, hála a szemfüles Ivan Korčoknak, aki megmentette Szlovákát attól, hogy a magyarok felvásárolják.

Nincs elég fa a rimaszombati fatelep létrehozásához?

Kedden még egy mezőgazdasági projekt dőlt dugába: úgy tűnik, mégsem valósul meg Rimaszombatban a nyáron nagy csinnadrattával beharangozott német befektetés.

Augusztusban még arról szóltak a hírek, hogy egy bajor fafeldolgozó cég, a Ziegler Group telepedik le az épülő rimaszombati ipari parkban, a tervek szerint 430 embernek adtak volna munkát. A cég évi egymillió köbméter fa feldolgozását tervezte, kedden azonban kiderült, hogy a Zieglernek nincs mit feldolgoznia: sajtóértesülések szerint a cég nem tudott megegyezni az állami erdészettel, amelyiknek nincs kapacitása arra, hogy ellássa megfelelő mennyiségű faanyaggal a nagyvállalatot.

Lehet örülni annak, hogy megmaradnak a gömöri erdők, azonban a hosszú ideje hatalmas munkanélküliséggel küzdő régiónak igencsak jót tett volna egy több száz embernek megélhetést adó befektetés.

Juhász László