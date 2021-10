Egy koronavírusos szlovák fickó akarta lerántani a leplet a nagy covid-összeesüvésről, de felsült vele! (Videó)

A rendőrség a hoaxok és csalások (Hoaxy a podvody) elnevezésű Facebook-oldalán tette közzé egy, a Facebookon Peter Ružinský néven létrehozott profil által elkövetett súlyos félrevezetést.

A tag a kórházból rögzített egy videót arról, hogy üres az egész covid-központ a kramárei kórházban, ezzel próbálta alátámasztani azt a feltevését, hogy a koronavírusos statisztikákat meghamisítják. Felsült a dologgal, mégpedig csúnyán.

A pozsonyi egyetemi kórház, melyhez a kramárei is tartozik, reagált, hogy a férfi a betegfelvételi osztályon fekszik, mely izolációs helyszínként működik jelenleg olyan betegek számára, akiket koronavírus-fertőzéssel (is) diagnosztizáltak. "Azok a betegek, akiknél a fertőzés tünetei mutatkoznak, és azt a teszt is igazolja, az izolációs helyiségbe kerülnek, míg fel nem viszik őket a covid-osztályra" - fogalmazott a kórház.

A kórház közölte azt is, hogy a kramárei intézményen belül a covid-osztályon jelenleg 55-en fekszenek, 80%-uk nincs beoltva.

(Tvnoviny.sk)