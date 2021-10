Fico árulónak tartotta, a koalíciós képviselők a lemondását követelték – szinte érinthetetlen a korrupcióval meggyanúsított Peter Kažimír

Peter Kažimír (Archív felvétel - Cséfalvay Á. András)

Peter Kažimír az ország egyik leginkább védett pozícióját tölti be, büntető eljárást indítani ellene sokkal bonyolultabb, mint a legtöbb, köztisztviselői posztot betöltő személy ellen - írja a SME.

Kažimír 2019 júniusától tölti be a jegybankelnöki funkciót, a parlament 86 szavazattal választotta meg őt a jelenlévő 138 képviselőből. Az akkori kormányt Peter Pellegrini (akkor még Smer, most Hlas), jelölését viszont az ellenzék és szakmai szervezetek is bírálták. Azzal érveltek, hogy a jegybankelnök személyének politikailag függetlennek kell lennie, márpedig Kažimír nem nevezhető annak, hiszen éveken keresztül a Smer alelnöke és pénzügyminisztere volt, korábban pedig a párt által vezetett kormány pénzügyi államtitkára.

Kažimír a vállalkozói szférából érkezett a politikába. Adótanácsadói asszisztensként kezdte, majd több társaság vezetésébe is bekerült. Amikor az első Fico-kormány idején Ján Počiatek volt a pénzügyminiszter, Kažimír lett az államtitkára.

Miután a Smer kettészakadt és létrejött a Hlas-SD, Peter Pellegrini vezetésével, Robert Fico Smer-elnök árulónak nevezte Kažimírt is. A nyáron, amikor először felmerült a gyanú Kažimír megvesztegetésével kapcsolatban, a Smer sajtóosztálya Pellegrinihez irányította az ezzel kapcsolatos kérdéseket, arra hivatkozva, hogy "ez a két uraság volt a legfőbb kitervelője a Smeren belüli árulásnak".

Kažimír a Szlovák Jegybank elnökeként automatikusan tagja az Európai Központi bank Kormányzótanácsának. Egy jegybankelnök elleni büntetőeljárással már foglalkoztak az EU-ban, 2018-ban a lett nemzeti bank elnökét, Ilmārs Rimšēvičset is korrupcióval vádolták.

Kažimírnak a jegybank elnökeként immunitása van döntéseivel és kijelentéseivel kapcsolatban, amelyek a munkájával függnek össze, más bűncselekményekkel összefüggésben azonban folyhat ellene eljárás.

A szlovák bűnüldöző szervek számára ez azt jelenti, hogy egy eljárást konzultálniuk kell az Európai Központi Bankkal is, formálisan ugyanis el kell dönteni, hogy a jegybankelnök elleni eljárás összefüggésben áll-e az európai jegybankot érintő munkájával vagy sem. Ezt követően az Európai Bíróságnak is meg kell azt vizsgálnia.

Európai szinten abban az esetben lehet felmenteni a funkciója alól, ha már nem teljesíti annak feltételeit vagy súlyos kötelességszegést követett el. Ebben az esetben is az Európai Bírósághoz kell fordulni.

Szlovákiában a kormány javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és hívja vissza a jegybankelnököt és helyettesét. A kormány javaslatát ugyanakkor a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

A Szlovák Jegybankról szóló törvény szerint Kažimírt csak abban az esetben lehet visszahívni, ha az európaihoz hasonlóan már nem teljesíti a funkció betöltésének feltételeit vagy súlyos mulasztást követett el. Ezek közé tartozik a feddhetetlenség megszűnése, amennyiben Kažimírt elítélné a bíróság. Kažimír egyébként maga is lemondhatna, ő maga azonban erről nem tett említést.

A jegybankelnököt még a nyáron lemondásra szólították fel Peter Kremský (OĽaNO) és Juraj Šeliga (Za ľudí) parlamenti képviselők. Šeliga egyenesen nekiszegezte a kérdést, tudott-e róla, hogy az eKasa projekt kapcsán kenőpénzek százezrei repkednek ide-oda. "Ha pedig nem tudott róla, akkor hogy lehet az, hogy František Imrecze és társai ennek ellenkezőjét állítják?" - folytatta. Šeliga leszögezte, hogy Kažimír erről bizonyára tudott, vagy pedig miniszterként tudnia kellett volna.

Peter Kremský kijelentette, hogy amennyiben Kažimír nem távozik önként, akkor a parlament pénzügyi bizottságának legközelebbi ülésén javaslatot tesz egy olyan határozat elfogadására, melyben felszólítanák a kormányt a visszahívására. "A pénzügyminisztérium és az adóhatóság korábbi tisztviselői kiterjedt korrupciós tevékenységről valanak ezeknél a szerveknél. Itt az ideje, hogy az ember, aki ebben az időben vezette a pénzügyminisztériumot, politikailag felelősséget vállaljon" - jegyezte meg még a gyanúsítás előtt.

(SME/parameter)