Zsuzsováék bűnösek Basternák László meggyilkolása ügyében – mindhárman 21 évet kaptak jogerősen!

A Legfelsőbb Bíróság szerdán elutasította Alena Zsuzsová, Roman Ostružlík és Vladimír Mosnár fellebbezését Basternák László egykori MKP-s polgármester meggyilkolásának ügyében, és mindhármukat jogerősen 21 éves börtönbüntetésre ítélte.

Alena Zsuzsová, Vladimír Mosnár és Roman Ostružlík (Fotó: Aktuality.sk/TASR)

A Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a Specializált Büntetőbíróság tavaly decemberi ítéletét – ami ellen a vádlottak fellebbeztek – így mindhárman 21 évre rács mögé kerülnek. A Legfelsőbb Bíróság döntése jogerős. Büntetésüket a legszigorúbban őrzött börtönben kell letölteniük.

Zsuzsová nem volt jelen az ítélethirdetésen, csak Mosnár és Ostružlík ült a tárgyalóteremben.

A Jana Serbová vezette szenátus azzal indokolta a fellebbezés elutasítását, hogy a bizonyítás törvényes keretek közt zajlott.

Az ítélethirdetésen jelen volt a meggyilkolt expolgármester özvegye, Basternák Ildikó és jogi képviselője is.

Ostružlíkot és Zsuzsovát előre megfontolt gyilkosság különösen súlyos bűncselekményében való részvétel miatt, Mosnárt pedig bűnrészesség miatt ítélték el. A Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze korábban mindegyiküknek 25 év szabadságvesztést javasolt.

Zsuzsová a záróbeszédében kétségbe vonta Andruskó Zoltán tanúvallomását, és állítása szerint sosem rendelte meg Basternák László meggyilkolását. Elutasítja a gyilkosság motívumát is, ami a politikai rivalizálás lehetett, és rámutatott, hogy Basternákot egy hónappal a 2010-es parlamenti választások után ölték meg. Zsuzsová szerint Andruskó vallomása tele van ellentmondásokkal és hazugságokkal.

Ógyalla korábbi polgármestere, akkoriban a komáromi járásbeli város főellenőre, az MKP járási szervezetének elnöke, Nyitra megyei képviselője akkoriban egy súlyos kampány részese volt, leginkább a Híd akkori polgármester-jelöltjével, Roman Ostružlíkkal osztották egymást, utóbbi leginkább a városban végrehajtott 1,2 millió eurós csatornázási projekt miatt támadta. Ostružlík gyakran hajtogatta, hogy börtönbe akarja juttatni Basternákot.

Basternák ellen háromszor is merényletet követtek el, az első kettő nem, de a harmadik már sikeres volt.

Az elsőt 10 nappal az év márciusában lezajlott parlamenti választások előtt követték el ellene. Egy alacsonyabb férfi kapucnival a fején egy 9 mm-es Luger típusú pisztollyal leadott egy lövést a házuk előtt, de csak a kaput találta el.

Pár hónappal később egy időzített robbanószerkezetet találtak Ógyallán, Basternákék háza közelében egy keresztnél, azon az útvonalon, amelyen ő munkába és kutyát sétáltatni is jár. A bombát egy járókelő fedezte fel, de az szerencséjére nem lépett működésbe.

Noha ennél a két esetnél még akár felmerülhet az is, hogy nem meggyilkolni akarták, csak megfélemlíteni, utóbbinál pedig elképzelhető, hogy nem is őt, hiszen maga Ostružlík is arrafelé lakott, a harmadik alkalommal már biztosra mentek.

Július 9-én Basternák László és felesége éppen kutyasétáltatásból tértek haza, amikor hirtelen lefékezett egy ismeretlen autó a házuk előtt. Egy jól megtermett, rövidre nyírt hajú férfi vezette. A házaspár egyből felfedezte, hogy az autón nincs rendszám, és ez bizonyára nem jelent semmi jót. A sofőr kiszállt, egy táskából elővett egy lőfegyvert, és lőni kezdett.

Basternák felesége azonnal rákiáltott, hogy rohanjon, a férj azonban a nagy sietségben nem tudta kinyitni a kaput. Eldördült az első lövés, de célt tévesztett. Basternák megpróbált elmenekülni, de megbotlott és a földre került. Az elkövető ekkor odament hozzá, majd a nála lévő rövid csövű sörétessel közelről fejbe lőtte.

Ezután visszarohant a kocsijához, a nyomában Basternák nevelt fiával, aki szintén fegyvert fogva szaladt segíteni. Leadott több lövést a menekülő kocsira, mire az megállt. A meglőtt sofőr kiszállt, és futva menekült el. Nem jutott messzire, ugyanis szerencsétlenségére a hátra hagyott kocsiban felejtette a papírjait. Másnap megtalálták őt egy bősi házban, ahová taxival jutott el.

Az elkövető Štefan Kaluz volt, a gyilkossági nyomozás során azonban hamar felbukkant Alena Zsuzsová és Andruskó Zoltán neve, akik mindketten anyagilag támogatták Roman Ostružlík kampányát a 2010 őszén megvalósult polgármesterválasztásra.



