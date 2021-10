Térddel győzte le amerikai ellenfelét, bekerült a UFC-be a nehézsúlyú szlovák ketrecharcos (VIDEÓ)

A szlovák és az amerikai ketrecharcos nehézsúlyban csapott össze. Budaynak sikerült nyomást gyakorolnia ellenfelére, és rácshoz szorította. Az első kör felénél az amerikai harcos került fölénybe, kemény ütésekkel sorozta meg Budayt. Ő viszont megmutatta, hogy milyen fából is faragták valójában: újfent rácshoz szorította ellenfelét, ahol felváltva érkeztek az ütések és a térdelések fejre, illetve lábra. Az amerikai már nem tudott válaszolni, Buday pedig nem sokkal a gongszó előtt fejbe térdelte, mire ő összerogyott, a játékvezető pedig leintette a mérkőzést.

WITH ONLY SECONDS TO GO!!!



Martin Buday comes in with a vicious knee to end it in RD 1!



[ #DWCS | Tune in LIVE on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/MIgio8XPfW