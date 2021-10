LÉNYEG: Kočner komáromi jobbkezét végre jogerősen megszorították, és a gyilkos álhírterjesztőkre is rájárhat a rúd

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Alena Zsuzsová egy tavalyi tárgyalásán, melyen a vizsgálati fogságáról döntöttek első fokon (Fotó: TASR)

21 évet kapott Alena Zsuzsová, a már egy ideje börtönben senyvedő Marian Kočner jobb és balkeze, és ez még mindig nem a Kuciak-gyilkosság miatti szankció. A komáromi nőt és társait Basternák László egykori ógyallai MKP-s polgármester meggyilkolása miatt ítélték el, és a büntetésüket a legszigorúbban őrzött fegyintézetben kell letölteniük. Végre elmondhatjuk, hogy az oknyomozó újságíró 2018-as likvidálásában részt vállaló tettesek mindegyikét jogerősen rácsok mögé zárták. Még ha a nagymácsédi tragédia miatt a két főkolompos - Kočner és Zsuzsová - elleni végső bírósági döntés még várat magára egy kicsit.

Kičura végre otthon zuhizhat

Ilyen körülmények között csak legyinthetünk, hogy szabadon engedték a korrupcióval és pénzmosással gyanúsított Kajetán Kičurát, és másfél év után kiengedték a hűvösről az Állami Tartalékalap egykori főnökét. Az aranyrudakat fialó egykori smeres figurával kapcsolatban jelenleg nincs tervben semmilyen tanúmeghallgatás vagy olyan eljárás, amely során fennállna a befolyásolás kockázata, ezért aztán szélnek eresztették. Persze egyelőre nem lehetséges lezárni a nyomozást, ugyanis bizonyos vizsgálatok még folyamatban vannak, de másfél esztendő után megszavazták neki az ügyészek, hogy most már otthon dobhasson egy zuhit.

Kažimírt noszogatja az államfő is

Közben a héten felmerülő korrupciós vádak miatt több befolyásos személy is távozásra szólította fel a Szlovák Nemzeti Bank elnökét, Peter Kažimírnak viszont esze ágában sincs lemondani. Még Zuzana Čaputová köztársasági elnök is úgy nyilatkozott, hogy a Smer korábbi miniszterének helyében fontolóra venné a távozást, ő viszont a személyét ért meggyanúsítást igazságtalannak tartja, és szeretné tisztára mosni a nevét. Nem lesz könnyű a feladata, tekintve, hogy nem akárki, hanem egy a rendőrséggel együttműködő korábbi fejes vallomását kellene tételesen cáfolnia.

Ha valaki szobalány és egyben programozó is, azt a munkaerőpiac most szanaszét szedné

Az viszont tagadhatatlan, hogy bajban a hazai munkaerőpiac, ami részben a világjárványnak köszönhető. Állítólag a legnagyobb hiány a szobalányokból és a programozókból mutatkozik. A szobaasszonyok azért keresettek, mert a pandémia csúcsán – amikor a legtöbb szálláshelynek zárva kellett tartania –, több alkalmazott más szektorban talált magának munkahelyet, majd miután újra kinyithattak a szállók, már nem tértek vissza eredeti munkahelyükre. Ami meg a programozókat illeti, az informatikai szektor olyan gyorsan fejlődik, hogy az oktatási intézmények nem tudnak elegendő végzőst kibocsátani.

Vágsellye kénytelen elutasítani az új ügyfeleket

Európában az utóbbi hetekben elszállt a földgáz, az olaj és a villamosenergia ára, és még ha ez a háztatásokat csekély mértékben érinti is, a vállalatokat komolyabban sújtja. Emiatt gondokkal szembesülhet az európai autópiac is, ha a vágsellyei Duslo is leáll egy spéci készítmény gyártásával. A vállalat a piac legnagyobb gyártójának számít egy dízeles kipufogógáz-folyadékot illetően. A kétezer munkavállalót foglalkoztató, és egyben az ország legnagyobb földgázfelhasználója címet viselő cég szerint szerződéses kötelezettségeit a jelenlegi ügyfeleivel szemben képes teljesíteni, viszont az új ügyfeleket pillanatnyilag el kell, hogy utasítsák.

Megdőlt az őszi csúcs

Ami meg a koronavírus harmadik támadását illeti, az őszi csúcs ismét megdőlt, és közelítünk a napi 2500 fertőzötthöz. Utoljára március közepén volt rosszabb a helyzet, amikor éppen kifele haladtunk a rendkívül pusztító második hullámból. Most nagyon úgy tűnik, hogy még csak befelé haladunk. És persze újra nőtt a kórházban ápolt fertőzésgyanús páciensek száma, már majdnem 900 van belőlük. De a tények makacs dolgok, és azok azt mondják, hogy a gyógyintézetekben fekvők majdnem 84 százaléke oltatlan, vagy csak az első oltóanyagot kapta meg. Az egészségügyi miniszter meg jól felpaprikázta magát, mert szerinte az álhírterjesztők miatt halnak meg a vakcinát elutasító személyek. Vladimír Lengvarský ezért a főügyészhez fordult, hogy megtudja, mit lehet tenni a világjárvánnyal összefüggésben összefüggéstelenül hablatyoló félnótások ellen.

Sidó Árpád