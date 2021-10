Kézilabda: Otthon tartották a pontokat a dunaszerdahelyi lányok

A HC DAC Dunaszerdahely a MOL extraliga 6. fordulójában hazai közönség előtt lépett pályára a Handball PSG Zlín ellen. Az újonnan igazolt Hudák Emmával a soraiban magabiztos győzelmet arattak a csallóközi sárga-kékek. Nagyon jó felkészülési mérkőzésnek is beillett ez a siker a klub első nemzetközi kupaszereplése előtt - írja a klub weboldala.

Fotó: Lelkes Ernő / HC DAC

„Az első játékrészben jó iramot diktálva játszottunk. Külön örültem annak, hogy újonnan érkező játékosunk, Hudák Emma is rendelkezésünkre állt már. Igaz, még csak egyszer edzett a csapattal, de a védekezésben határozottan érződött segítsége, és támadásban is szépen megmutatta magát. Stabil előny kiharcolásával fordultunk az első harminc perc lefújását követően. A második félidőt kissé álmosan kezdtük, és hagytuk, hogy az ellenfél ránk jöjjön. Néhány támadást követően azonban újra felvettük a fonalat és a tempót is. A félidő derekán újra nyolc volt közte, a 23. percben már tíz volt a gólkülönbség. Egyre több fiatalnak tudtam biztosítani játékpercet, akik kivétel nélkül éltek is a lehetőséggel. Fontos győzelmet szereztünk az első nemzetközi kupaszereplésünk előtt – nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.”

MOL extraliga 6. forduló 2021. október 13. 18:00 Városi Sportcsarnok, Dunaszerdahely HC DAC Dunaszerdahely – Handball PSG Zlín: 37-22 (17-8) A dunaszerdahelyiek gólszerzői: Élő Beatrix 8, Bízik Réka 8, Hudák Anette Emma 5, Pénzes Monika 4, Bízik Boglárka 3, Jagodič Melani 2, Sári Barbara 2, Demeter Virág Orsolya 2, Juhos Kata 1, Mészáros Réka 1, Bugár Cintia 1.

A bajnokság állása (forrás: slovakhandball.sk) - mérkőzésszám / pontok / gólkülönbség / szerzett gólok / kapott gólok / győzelmek / döntetlenek / vereségek:

(hcdac.sk/parameter)