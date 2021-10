„Azt hiszem, nem lopunk annyit a fürdőben, ha kétszer annyi ott a pénz”

Parázs hangulatúnak nem nevezhető, inkább néhány cinikus megjegyzéssel megspékelt lakossági fórum zajlott mintegy 80-90 fő részvételével Nagymegyeren, melyen Lukáš Machala, a fürdő megkérdőjelezhető módon idén januárban kinevezett ügyvezetője tartott előadást arról, mit fedezett fel a termálfürdőt irányító városi cégnél, mit hiányolt és mik volnának a tervei. Lakosok, szállásadók, képviselők és volt ügyvezetők hallgatták, illetve szálltak vitába vele.

Lukáš Machala (Fotók: Paraméter) - További felvételekért kattints!

Az előző részek tartalmából:

Lukáš Machala előadását azzal kezdte, hogy érkezése után milyen elemzéseket folytatott a Termál s.r.o.-nál, jogi, gazdasági, személyzeti, biztonsági területen, továbbá a cég technológiai felszereltsége, szerződése, illetve a versenytársak terén. Elemzése során megállapította például azt, hogy a technológiai berendezések modernizációja terén jelentős tartalékkal bír a társaság, és ezen a téren legalább 500-750 ezer eurós adósságot halmozott fel, szükségesnek tartja a technológia törzskönyvezését, illetve egy terv kialakítását a fokozatos modernizációra. Ezt az egykkori ügyvezetők megkérdőjelezték, de erről később.

Ugyancsak felrótta a fürdő korábbi vezetőinek, hogy a cég nem rendelkezik egy kereskedelmi stratégiával, és bírálta, hogy a cég vezetése hosszú ideje mellőzött bármilyen koncepciót. Machala leszögezte, hogy a megállapított hiányosságok alapján fokozatosan áttérnek a cég projektmenedzsmentszerű irányítására, mikro- és makroprojekteket kialakítva, amelyek „biztosítják a tásaság hosszú távú növekedését“.

Beszélt arról, hogy a cég bizonyos szerződéseit megnyitották, némelyiket meg is szüntették vagy megújították, annak érdekében, hogy megtakarításokat eszközöljenek – éves szinten összesen 160 ezer euróról beszélt. Felsorolása szerint a legnagyobb tételeket a biztonsági szolgálattal, illetve az energiaszolgáltatóval kötött szerződés módosítása, továbbá a jogi, valamint a marketingszolgáltatásokat nyújtó céggel kötött szerződés megszüntetése tette ki. Machala összegzése alapján éves szinten 35 ezret spórolnak a biztonsági szolgálaton, 40 ezret az idei téli szezon energiaszolgáltatásán, továbbá, 36 ezret a marketingen és 21 600-at a jogi szolgáltatáson, amit az ügyvezető megjegyzése szerint tulajdonképpen ő maga végez el, mivel ügyvéd.

A közönség soraiból érkezett erre vonatkozóan egy megjegyzés, miszerint Machala már nem ügyvéd, mire ő megjegyezte, hogy ugyan fel van függesztve az ügyvédi tevékenysége, de továbbra is ügyvéd. Az ügyvezető egyébként hajlamos perrel is fenyegetni, mikor pontatlan megjegyzéseket vagy kérdéseket címeznek neki, mint azt tette 2015-ben, amikor bekerült a Szlovák Jégkorong Szövetség vezetésébe, és egy újságíró a politikai szerepvállalásáról kérdezte.

"Még mindig ügyvéd vagyok, nézzék át a törvényt" – most csak ennyit mondott.

A jelen és a jövő Machala világában

Ezt követően rátért a Termál s.r.o. gazdasági eredményeire, melyekből kiderül, hogy a tavalyi, illetve idei főszezont is megpecsételte a koronavírus-járvány, ugyanakkor idén júniusban (2020: 221 ezer € / 2021: 370 ezer €) és szeptemberben (2020: 222 ezer € / 2021: 483 ezer €) is jelentősen nőtt a fürdő bevétele a tavalyi év azonos időszakához képest. Júliusban 60 ezer euróval volt magasabb a bevétel (1,032 millió € / 1,095 millió €), míg augusztusban 117 ezerrel alacsonyabb (1,227 millió € / 1,110 millió €).

A cég hitelállománya idén szeptember végén 4,88 millió eurót tett ki, tavaly ugyanekkor még 5,5 milliót. Tudni kell, hogy a termálfürdő évekkel ezelőtt vett fel 7 millió eurós hitelt több attrakció megépítésére, felújítására. Ennek kapcsán Machala megjegyezte, hogy a cég technológiai adósságát, tehát modernizációs kötelezettségét szakaszokra bontva tudja majd csak teljesíteni, mivel saját forrásból nagyobb mértékű felújításra nem képesek a meglévő hitel miatt sem.

„Ami viszont a leginkább irányadó számomra, az a cég bankszámlájának egyenlege. Tavaly ilyenkor 820 ezer euró volt rajta, idén 1,631 millió. Azt hiszem, nem lopunk annyit a fürdőben, ha kétszer annyi ott a pénz, de hallottam én már sok mindent” – fogalmazott Machala.

Előadása alapján a termálfürdő tavalyhoz képest idén kevesebb jövedelmet termelt az év első kilenc hónapjában (2020: 3,5 millió € / 2021: 3,45 millió €), ugyanakkor jóval alacsonyabbak voltak a kiadásai (2020: 2,73 millió € / 2021: 2,31 millió €).

Beszélt arról is, hogy felméréseket végeztek a fürdő látogatói körében a szolgáltatásokról, személyzetről. Ebből kiderült, hogy az elégedetlenség az éttermi szolgáltatások területén (60,19%), míg az elégedettség a személyzet tekintetében (59,8%) volt a legmagasabb. Kisebb mértékben, de több volt az elégedetlen vendég a vízi attrakciók, a fürdő tisztasága, illetve a kiegészítő szolgáltatások terén, míg elégedett vendégből volt valamivel több a fürdő biztonsága, illetve a parkolási lehetőségek tekintetében.

Az általa hiányolt kereskedelmi stratégiáról, melynek felállítása folyamatban van, alig árult el konkrétumot, inkább csak címszavakban beszélt, minthogy növelni kell a hazai turisták körében a termálfürdő keresletét, javítani kell a cseh és lengyel idegenforgalmi megjelenést, és ugyancsak növelni a szomszédos, magyarországi régiók fürdő iránti érdeklődését, továbbá javítani a tisztaságon és a szolgáltatások minőségén. Konkrétumként említette az ún. Aquapass bevezetését a ŽSR vasúttársasággal, ami lényegében egy retúr vonatjegyet és a fürdő belépőjét tartalmazza, továbbá abbéli igényét is kifejtette, hogy a fürdő saját éttermi szolgáltatással rendelkezzen a jövőben. Érvelése szerint ugyanis Közép-Európában minden hasonló intézmény ezt a modellt képviseli.

Kórósi Zalán

Semmitmondó stratégia, elérhetetlen ügyvezető

Az előadást követően elsőként a fürdő egyik korábbi ügyvezetője, Kórósi Zalán szólalt fel, aki pontosította Machala megjegyzését a technológiai hiányosságokkal kapcsolatban. Elmondta, hogy egyrészt hitel nélkül ma lehetetlen fejleszteni bármilyen területen, a cég aktuális vezetésének kell megoldania, hogy ennek megfelelő eredményeket érjen el. Másrészt a szerződésbe beépítettek egy olyan részt, mely alapján a fürdőnek évente 200 ezer eurót kell fordítania a technológia karbantartására.

Ugyancsak felszólalt Kórósi egykori ügyvezető társa, Görföl Vilmos, aki arról beszélt, hogy a fürdőt annak idején jó kondícióban adták át a következő vezetésnek, és kérdőre vonta Machalát, hogy az általa említett fejlesztéseket, építkezéseket vajon hitelből vagy saját forrásból készül-e megvalósítani, ha már megjegyzéseket tesz a cég hitelállományára. Szintén érdeklődött hotelfejlesztésről, Machala azonban mindkettejük kérdésére inkább általánosságban válaszolt. Leszögezte, hogy beruházási célokra egyelőre nem tudnak pénzt szerezni, mivel Szlovákiában a bankok visszatartják a hiteleket, és hasonló a helyzet külföldön is.

Élét vette a Machala előadásában elmondottaknak Križan Tibor is, aki az elmúlt években irányította a fürdőt, míg Holényi vissza nem hívta, miután komoly nézeteltérések alakultak ki közte és az új ügyvezető között. Ő maga is megemlítette a 200 ezer eurós éves javítási terv beépítését a hitelbe, és elmondta azt is, hogy egy fejlesztési koncepció kidolgozásáról már tavaly tavasszal megegyeztek, ám a járvány miatt ez egyelőre értelmét vesztette, majd az idegenforgalmi szövetségnél próbálkoztak saját stratégia kidolgozásával, ennek eredményéről viszont nem tud. Križan szerint viszont Machala sem mondott semmi újat a kereskedelmi stratégiájával, hiszen a hazai látogatók megszólítására éppen tavaly ősszel rögzítettek reklámfilmeket Bárdos Judittal és Peter Marcinnal.

Több kérdést is Machalának szegezett Balázs Péter független városi képviselő, aki az ügyvezető által ígért teljes elemzést, továbbá a látogatói ankét részleteit szerette volna látni, és ugyancsak kérdőre vonta őt a fürdő alkalmazottai számára biztosított komfortról, illetve az ügyvezető érkezése óta kialakult munkakörnyezetről, hangulatról. Machala ígéretet tett a stratégia és az ankét biztosítására, a kritikát viszont szolidan elhárította.

A másik csoport, amely lényegében kérdőre vonta Machalát, a szállásadóké, illetve érdekvédelmi szövetségüké volt. Rojko René a nagymegyeri idegenforgalmi szövetségtől találkozót kért tőle, Varga Martin, az egyik szállásadó a fürdőn belüli pihenőzónák kialakítását hiányolta, Varga Márta pedig a kiszámíthatóbb árképzést, illetve a javítási munkálatok tervét.

A leghangosabban azonban Győry Károly (a képen), a szállásadók szövetségének vezetője adott hangot nemtetszésének, amikor kitért arra, hogy Machala nem veszi fel a telefont, mikor hívja őt. Felhívta a figyelmet olyan hiányosságokra, mint a WC-papír hiánya vagy a toalettek működésképtelensége, mindenekelőtt pedig arra, hogy szeptemberben a látogatók többször is tapasztalhatták, hogy nincsenek melegvizes medencék.

„A fürdőnek kell biztosítani, hogy az emberek fürödni tudjanak és érezzék jól magukat“ – húzta alá, megemlítve, hogy mivel Machala nem veszi a telefont, és semmiről nem tájékoztatja őket, a polgármesterhez fordultak egy nyílt levéllel.

„Magántelefonom van, annak veszem fel, akinek gondolom“ – válaszolt az ügyvezető, hozzátéve, a neki címzett levelüket tudomásul veszi. Ezt követően egy rövid ideig arról vitatkoztak, hogy lehet, hogy egy városi cég ügyvezetőjének nincs szolgálati telefonja.

Az utolsók között szólalt fel Meliško Štefan, aki szintén szállásadóként tevékenykedik Nagymegyeren, és tulajdonképpen összegzésként megjegyezte, hogy Machalának figyelembe kellene vennie a szállásadók tapasztalatait, a korábbi ügyvezetők által említetteket és az idegenforgalmi szövetség tanácsait is. „Mi is sokat utaztunk. Sok tapasztalat gyűlt itt össze, találjuk meg az utat egymáshoz is” – fogalmazott.

(SzT)