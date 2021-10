Narancssárga marad Dunaszerdahely a jövő héten, de zajlik itt egy bizarr verseny oltottak és fertőzöttek között!

A heti fertőzöttszám jelentősen emelkedik, de az oltottaké is. Kérdés, hogy a vörös fokozatot eredményező heti incidenciát éri el előbb a járás vagy a két fokozatnyi javítást előirányzó beoltottságot - mindkettő nagyon közel van.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Vörös Teréztől, a Regionális Közegészségügyi Hivatal epidemiológiai osztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy a regionális közegészségügyi hivatal az iskolakezdéstől mostanáig 40 alapiskolai és tíz középiskola osztály, valamint 5 óvodai csoport karanténját rendelte el a Dunaszerdahelyi járásban.

Ez pillanatnyilag még 12 alapiskolai és 3 középiskolai osztályra, illetve 2 ovis csoportra érvényes.

Azt is elárulta, hogy a jövő héten is narancssárga besorolású maradhat a Dunaszerdahelyi járás.

Miután pedig lelőttük a poént, jöjjenek a számok, amelyek egyrészt nem annyira biztatóak, illetve azok, amelyek annál inkább.

A Covid-automata által meghatározott mutatók közül a legtöbbet a 7 napos súlyozott incidencia nyomja a latba.

Ez a szám az elmúlt hét alapján 120.

Ez lényegében az egy hét alatt PCR-, illetve antigéntesztekkel azonosított fertőzöttek száma, lakosságarányosan, 100 ezer lakosra vetítve. Ebben az adatban a 18 éven aluli fertőzöttek közül 5 tesz ki 1-et. A súlyozatlan incidencia 135, a fertőzötteken belül 9-en vannak a 65 év felettiek.

A Covid-automata szerint 50 és 150 közötti 7 napos súlyozott incidencia esetén vörös besorolás járna, ám a Dunaszerdahelyi járásban az 50 éven felüliek beoltottsága meghaladja a 65%-ot, ennek köszönhetően egy besorolást javíthat. Egy héttel ezelőtt a súlyozott incidencia még 82-t tett ki, azt megelőzően pedig 63-at, tehát

elmondható, hogy a járvány gyorsan terjed, egy hét alatt az incidencia másfélszeresére nőtt, két hét alatt pedig megduplázódott, és ha ebben az ütemben haladunk tovább, akkor egy hét múlva elérjük a bordó besorolást eredményező 150-es határértéket.

Mivel ismert, hogy az új fertőzötteknek mintegy háromnegyede oltatlan személy (a Dunaszerdahelyi járásban ez kb. 78%), az is kijelenthető, hogy zajlik egy bizarr verseny a többnyire oltatlan megfertőződők, illetve az oltást vállalók között.

Az 50 év feletti beoltottak aránya Vörös Teréz közlése szerint már 74,8% (egy hete 74,5% volt), és amennyiben ez a szám eléri a 75%-ot, már két fokozatot is javíthat a besorolásán. Abszolút számokban kb. 100-150 beoltott 50 év feletti hiányozhat.

A két fokozatnyi javítás viszont csupán hipotetikus, ugyanis a járvány gyors terjedése például már Pozsonyban is azt eredményezte, hogy a területileg illetékes közegészségügyi hivatal a 75%-os beoltottság ellenére nem javasolta a két fokozattal történő javítást (Pozsony zöld lehetne). Az aktuális heti mutatók alapján csúcsosodhat ki mindez a Dunaszerdahelyi járásban, amelyek az október 25-tel kezdődő heti besorolást határozzák meg. Elképzelhető ugyanis, hogy a heti incidencia már bordó fokozatba kapcsolná a járást, a beoltottság viszont kettőt elenged, tehát a mostani narancssárga maradna október 25. után is. Ahogy az is elképzelhető, hogy csak az egyik említett mutató éri el a határértéket, vagy hogy Pozsonyhoz hasonlóan a higiénikusok nem javasolnak két fokozatú javítást, és Dunaszerdahely bevörösödik.

Amennyiben a sok hipotézis megzavarta volna, azt megismételnénk a végén, hogy október 18-tól Dunaszerdahely marad narancssárga.

(SzT)