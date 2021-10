Már csak Nyugat-Szlovákia narancssárga, hétfőtől lesz öt fekete járás is

Hétfőtől (október 18.) öt járás fekete besorolású lesz. 22 járásban másodfokú vészriasztás (bordó fázis) lesz érvényben. 37 régió piros, 15 pedig narancssárga besorolású lesz.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A kormány a csütörtöki ülésén hagyta jóvá a járások COVID automata, illetve a fertőzöttség mértéke szerinti felosztását.

Az elmúlt héten tovább romlott a járványhelyzet, kedden például 2400 új fertőzöttet igazoltak, ami a harmadik hullám alatt eddig a legtöbb, míg egy nappal korábban 1900 pozitív esetről érkezett hír. Egyre jobban telítődnek a kórházak is, jelenleg 885 fertőzött vagy fertőzésgyanús páciens szorul orvosi ellátásra. Szerdán újabb 19 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus-fertőzés szövődményei okozták a halálát, szeptember óta pedig már 243-an vesztették életüket a kór miatt.

Az egészségügyi minisztérium szerint Szlovákia nagy részén, 58 járásban nagyon gyors a fertőzés közösségi terjedése. Pozsonyban sem derűs a helyzet, de az 50 éven felüliek magas beoltottsági arányának köszönhetően továbbra is narancssárga fázisban maradhat.

Hétfőtől öt járás, a Čadcai, a Bardejovi, a Kysucké Nové Mesto-i, a Stará Ľubovňa-i és a Svidníki vált át fekete besorolásúra a Covid-atomata szerint. Zöld járásból ezúttal sem lesz egy se, narancssárga lesz 15 – főként Nyugat-Szlovákiában, ahol a legmagasabb a beoltottsági arány. A legtöbb járás piros besorolású lesz.

A fekete járásokban szigorúbb intézkedésekre lehet számítani: az ország ezen régióiban tilosak az éttermekben, illetve egyéb, közétkeztetést nyújtó szolgáltatásokban tartott estélyek és lagzik – a beoltottak számára is. A nem beoltottak és a teszttel nem rendelkezők csak élelmiszerüzletbe, gyógyszertárba vagy optikába mehetnek vásárolni. Az éttermek már csak elvitelre adhatnak ki ételt, bezárnak a szállást nyújtó intézmények, illetve a konditermek is. Az iskolák viszont továbbra is nyitva maradnak.



A járások elosztása hétfőtől (október 18.) a Covid-automata szerint:

Narancssárga:

Pozsony I-V, Dunaszerdahely, Galánta, Komárom, Érsekújvár, Partizánske, Pezinok, Vágsellye, Szenc, Nagytapolcsány, Nagyszombat

Piros:

Bánovce nad Bebravou, Besztercebánya, Banská Štiavnica, Brezno, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Késmárk, Léva, Losonc, Malacky, Turócszentmárton, Medzilaborce, Myjava, Nyitra, Nové Mesto nad Váhom, Pöstyén, Poltár, Poprád, Považská Bystrica, Eperjes, Prievidza, Púchov, Nagyrőce, Rimaszombat, Rozsnyó, Senica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Tőketerebes, Trencsén, Turčianske Teplice, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Zsolna, Zlaté Moravce, Zólyom

Bordó:

Bytča, Detva, Dolný Kubín, Humenné, Kassa I-IV, Kassa-vidék, Krupina, Lőcse, Liptószentmiklós, Nagymihály, Námestovo, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Snina, Stropkov, Tvrdošín, Nagykürtös, Žiar nad Hronom

Fekete:

Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Stará Ľubovňa, Svidník



TASR/para