Közel 20-szor annyit ért Banksy festménye félig összemetélve, mint egyben

Az illetékekkel együtt rekordösszeget, 18,6 millió fontot (közel 22 millió euró) fizetett a győztes licitáló egy csütörtöki londoni árverésen Banksy azon alkotásáért, amelyet egy képkeretbe épített papírvágó félig csíkokra szabdalt egy londoni aukción három éve.

A híres és rejtőzködő brit graffitiművész Girl With Balloon című, festékspray-vel készült képe 2018 októberében mintegy 1,2 millió euróért kelt el egy londoni árverésen. Az utolsó licit leütése után az akkori árverés résztvevőinek megrökönyödésére egy képkeretbe rejtett vágószerkezet csíkokra aprította a képet. A művész az árverés után közölte, hogy szándékos volt a kép felszabdalása, amivel megszületett a Love is in the Bin című új alkotás. A kép akkor a legdrágábban eladott Banksy-mű lett.

A csütörtöki aukció eredménye új rekordot jelent Banksy esetében. Az alkotó Game Changer című, egy ápolónőt szuperhősként ábrázoló, a britek egészségügyi dolgozók iránt érzett háláját szimbolizáló festmény egy márciusi aukción a járulékos költségekkel együtt 16,76 millió fontért (7,1 milliárd forint) kelt el. A Love is in the Bin esetében az árverést szervező Sotheby's legfeljebb 6 millió fontos leütési árral számolt.

(MTI)