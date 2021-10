Fél életére börtönbe kerül a két fiatal, aki brutálisan meggyilkolt egy kőművest, csak hogy megtudja, milyen ölni

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a két turócszentmártoni elítélt februárban ki akarta próbálni, milyen embert ölni. Emiatt kapcsolatba léptek a leendő áldozatukkal, egy alkalmi kőművessel, 47 éves Jozef Pliccel, akit kicsaltak azzal a céllal, hogy együtt piáljanak.

Ezután rátámadtak, ütni-verni kezdték, rugdalták az egész testén. Egy fahasábbal is ütötték, ahol csak érték. Miután áldozatuk már mozdulatlanul feküdt, az egyikük felvett egy üvegszilánkot azzal, hogy biztosra akar menni. Ezt aztán belevájta az áldozat nyakába, majd átadta társának, aki pedig az akkori rendőrségi beszámoló szerint azt mondta, látni akarja az agyát. Az áldozat fejét több helyen is megvágta, megszúrta. Az áldozat a rengeteg sérülése miatt végül valóban meghalt, az arcát szinte teljesen szétroncsolták.

A brutális bűntény után a korábban már testi sértésért és garázdaságért is elítélt Dorčík a tanúvallomások szerint több barátjának is megmutatta a holttestet. Dicsekedett fele, de egyúttal meg is fenyegette őket, nehogy másnak is árulkodjanak. Ez végeredményben nyilván megtörtént, mivel a rendőrség hamar azonosította az elkövetőket, ők pedig beismerték, amit tettek.