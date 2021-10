Magabiztos győzelmet arattak a dunaszerdahelyi lányok a történelmi jelentőségű meccsen!

A HC DAC Dunaszerdahely történelmi mérkőzésen lépett pályára hazai közönség előtt – először mutatkozott be nemzetközi kupaviadalon.

Az EHF által indított European Cup versenysorozat 2. fordulójának első mérkőzésén a ZRK Borac Banja Luka érkezett a csallóközi sárga-kékek otthonába. A találkozón Debre Viktor csapata diktálta végig a tempót a szokatlan játékot mutató ellenfél ellen. Folyamatosan növelve a különbséget a hazai alakulat magabiztos győzelmet aratott.

„Egy kellemetlen ellenfél ellen kellett ma játszanunk. Ilyen stílussal a mi régiónkban nem szoktunk találkozni, nem is lehetett rájuk nagyon készülni. Végig igyekeztünk a saját iramunkat rájuk erőltetni, ami a labdafelhozatalban és a támadásokban sikerült is. A védekezésünkben végig maximumon kellett lennünk, mert nagyon sokáig járatta a labdát, lassította a játékot a Borac, és gyakran passzívig támadtak. A támadásainkra a gyorsaság és a dinamizmus volt jellemző, nagyon szép megoldásokat láttam vissza a lányoktól. A félidő végére meghatározó előnyt tudtunk kiharcolni a sikeres védekezésünknek és a gyors ellentámadásainknak köszönhetően. A félidő legnagyobb különbségével, nyolc góllal fordultunk. A második játékrészben még jobban el tudtunk lépni egyre fáradó ellenfelünktől, fokozatosan tovább növeltük előnyüket. Igazi csapatként és nagy motivációval küzdöttek ma a lányok. Azt hiszem, ennél jobb bemutatkozás nem is kell az Európa Kupában. Reméljük, jövő héten a visszavágó is hasonlóan sikerül – nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.”

European Cup 2. forduló első mérkőzés 2021. október 16. 18:00, Városi Sportcsarnok, Dunaszerdahely HC DAC Dunaszerdahely – ZRK Borac Banja Luka: 38-26 (23-15) A hazaiak gólszerzői: Juhos Kata 12, Élő Beatrix 9, Bízik Réka 4, Bízi Boglárka 3, Hudák Anette Emma 3, Bugár Cintia 3, Sári Barbara 2, Jagodic Melani 1, Demeter Virág Orsolya 1.

(hcdac.sk/parameter)