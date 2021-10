Márki-Zay Péter a magyarországi előválasztás győztese, Dobrev Klára gratulált a miniszterelnök-jelöltnek

Szombaton rekordrészvétellel zárult le az ellenzéki előválasztás második fordulója, így összesen 662 016 szavaztak arra, hogy Dobrev Klára vagy Márki-Zay Péter legyen az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje - írja a 24.hu.

Márki-Zay előnye 60%-os feldolgozottságnál 63 ezer szavazat volt, 58:42 arányban vezetett. Budapesten szinten mindent vitt, vidéken sokáig Dobrev állt jobban, de aztán ez is átfordult - közli a Telex.hu.

Az eredmények alapján mostanra simának tűnik Márki-Zay Péter győzelme, aki a fontos helyeken, ahol nem feltétlenül a jobboldal szokott győzni, ott is képes volt nyerni.

Időközben Dobrev Klára már gratulált is az ellenfelének, Márki-Zay Péternek a miniszterelnök-jelölt-választás második fordulója után. A DK politikusa ezt a vasárnap esti sajtótájékoztatóján jelentette be újságírók és politikustársai előtt.

Dobrev azt mondta, hogy innentől kezdve tiszta szívvel támogatja Márki-Zay Pétert.

Az előválasztás első fordulóját megnyert Dobrev Klára szerint a DK megerősödve jött ki az előválasztásból, ők az ellenzék legerősebb pártja. Hozzátette, büszke arra, hogy nem fordultak el a baloldali szavazóktól. Értik a feladatukat, továbbra is a baloldali szavazókat képviselik az összefogásban.

Márki-Zay a beszédében megköszönte a támogatást mindenkinek, és kiemelte, hogy mint minden fontos pillanatban, most is ott áll mögötte a családja. Szerinte az ember úgy tud építeni, ha az alapok stabilak. Kiemelte, egyetlen párt nem képes változtatni a rendszeren. Ők pedig nem Orbán Viktort akarják leváltani, bár most ez a cél, de új Magyarországot akarnak építeni. Sötétséggel nem lehet világosságot építeni, mondta Márki-Zay, aki szerint most egy csatát nyertek meg, de nem szabad elfelejteni, hogy ez csak egy csata volt, és a háborút is meg kell nyerni.

Márki-Zay szerint az összefogás fontos része volt az, hogy a választók döntsenek arról, ki képviselje őket a választáson, ne a pártok vezetői sötét szobákban.

Arról is beszélt, hogy nagyon kemény kampányidőszak következik, és nem csak neki.

Tudjuk, mi jön, tudjuk, hogy már ezen a héten is kibérelték nekem a Pesti Hírlap címlapját.

– mondta, hozzátéve, hogy megkapta azt az információt, hogy ötvenmillió forintot fektetnek a lejáratásába, ami csak az informátorokra vonatkozhat, mert Karácsony Gergelyre ennél jóval többet költöttek.

Gyurcsányék mégiscsak a legfőbb fegyvere a Fidesznek, még nem értették meg, hogy ezt most kellene kidobniuk.

– tette hozzá.

Nem a migránsok, nem a melegek, nem a cigányok, nem Gyurcsány, hanem a szabadság fog eljönni Magyarországra

– mondta el Márki-Zay, és szerinte erről kell meggyőzni minden magyar édesanyát.

Egy kérdés marad: Fidesz vagy nem Fidesz

– emelte ki Márki-Zay, szerinte ez az egyetlen kérdés, ami a következő fél évre marad, és ha leváltják a Fideszt, még a fideszeseknek is jobb lesz majd.

Márki-Zay Péter lesz tehát az a miniszterelnök-jelölt, akivel az egyesült ellenzék 2022-ben megpróbálja legyőzni Orbán Viktort.



(telex.hu/24.hu)