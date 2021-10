Hajmeresztő baromság terjed oltott szülők újszülött gyermekéről Szlovákiában

A szlovák rendőrség álhírekkel foglalkozó Facebook-oldala tett közzé olyan esetet, amely az eddigieknél is hajmeresztőbb. Aki ilyesmit is hajlamos elhinni, arra már nehéz bármit is mondani.

Egy "Alexandra Kovacicova Purlantov" nevű Facebook-profil tette közzé azt az álhírt, miszerint koronavírus ellen beoltott szülőknek farokkal és állati szőrrel, valamint három kézzel született gyermekükről mutatott be képet egy orvos Törökországban. A rendőrség már korábban is felhívta rá a figyelmet, ugyanakkor most is van közel 250 megosztás a posztján. Az álhírben állítottak szerint mindez úgy lehetséges, hogy az oltás módosítja a génállományunkat.

"Tény, hogy Törökországban egy személy farokkal született gyermek képét mutatta be, de szó sincs orvosról. Aki ezt megtette, Fatih Erbaka, egy iszlám párt elnöke, aki az oltások kemény ellenzője" - szögezi le a rendőrség, hozzátéve, hogy a világon számos gyermek születik farokkal, aminek az eredetét egyelőre nem sikerült kideríteniük a tudósoknak, ugyanakkor semmi alapja nincs annak, hogy a vakcinák ilyesmit okoznának.

Figyelmeztetnek arra is, hogy minden magzatnak van a kezdeti fázisban egyfajta farka, ami rendszerint két hónappal a megtermékenyítés után eltűnik, illetve beépül a testnek azon részébe, amit farokcsontként ismerünk. Ha ez nem történik meg, akkor születik farokkal egy újszülött.

