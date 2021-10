Állami pénzeső várható: Akkora házfelújítási támogatást rak elénk a minisztérium, mint a ház

A környezetvédelmi minisztérium alá tartozó Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség (SAŽP) - amelyiknek az élén Michal Maco áll - már az ország legnagyobb támogatási pályázatának utolsó simításain dolgozik. Néhány részlet már most ismert, ezeket foglaljuk össze ebben az írásban.

500 millió euró állna rendelkezésre, hogy 2026-ig 30 ezer családi házat újítsanak fel. Szlovákiában 750 ezer - 1 millió közé tehető az ilyen típusú otthonok száma, amiből vagy 300 ezer már rekonstrukcióra szorul. És nem csak arról van szó, hogy az ilyen ház energiaszámlái magasabbak, de ezek az épületek a környéket is szennyezik. A régebben épült otthonok kevésbé hatékony kazánokkal vagy kályhával működnek, amiben jobb esetben fát vagy szenet égetnek. A sokszor helytelen lakossági tüzelés következtében meg veszélyes szint közelébe kerül a légszennyezettség a magas szálló por koncentráció miatt, ami meg rendkívül ártalmas az egészségre.

Az épületek felújításának programja így összefügg a klímaválság elleni küzdelemmel, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szorgalmazó befektetések alacsonyabb energiaszámlákat és jobb, tisztább életkörülményeket teremtenek.

Néhány pontban összefoglaljuk a támogatási program lényegét:

- a 15 évnél öregebb családi házra a kérvényező legfeljebb 16 600 euró támogatást kaphat, a dotáció másik felét a saját zsebéből kell állnia, de azt sem egyszeri kiadásként

- a SAŽP ugyanis a kereskedelmi bankokkal megállapodott abban, hogy a sikeres pályázók egy hat és fél év futamidejű speciális hitelhez juthassanak hozzá

- a konstrukció úgy van kitalálva, hogy a beruházás miatti energiahatékonyság értéke elérheti a felvett kölcsön 70 százalékát, tehát ténylegesen mindössze a hitel 30 százalékát kellene törleszteni, arról nem beszélve, hogy egy ilyen befektetés 30 százalékkal is megemelheti az ingatlan értékét

- a SAŽP azon a - valószínűleg már novemberben élesített - honlapon dolgozik, ahol minden részletkérdésre választ kapunk, és a program 2026 közepéig futna

- elsősorban a háztető felújításra, külső borításra és szigetelésre, ablakok cseréjére, valamint új fűtőtest beszerzésére lehet támogatást kapni

- a dotációt az ingatlan tulajdonosa vagy társtulajdonosa igényelheti, és ha a tulajdonlapon több név is szerepel, akkor azok közül csak egy személy jelentkezhet a programba, de a többiek meghatalmazásával

- az állam nem kötelezné a pályázót, hogy melyik építési vállalkozóval kössön szerződést

- bérlők és cégek nem vehetnek részt a pályázaton és hétvégi házakra, kerti házikókra sem lehet felhasználni a támogatást

Azok a háztulajdonosok, akiknek tartozása van az állam felé, azokat először rendezni kell és csak azt követően lehet kérvényezheti a szubvenciót. Michal Maco igazgató szerint

amint nyilvánosságra hozzák a felhívás technikai paramétereit, azok alapján már bele is lehet vágni a házak átalakításába. Majd amikor később az egész felhívást megjelentetik, visszamenőleg is be lehet regisztrálni a programba, ha a felújítást a technikai feltételek figyelembe vételével végzik.